Dagens Parcl livepris er 0.0833 USD. Spor prisoppdateringer for PRCL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRCL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Parcl livepris er 0.0833 USD. Spor prisoppdateringer for PRCL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRCL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PRCL

PRCL Prisinformasjon

PRCL teknisk dokument

PRCL Offisiell nettside

PRCL tokenomics

PRCL Prisprognose

PRCL-historikk

PRCL Kjøpeguide

PRCL-til-fiat-valutakonverter

PRCL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Parcl Logo

Parcl Pris(PRCL)

1 PRCL til USD livepris:

$0.0833
$0.0833$0.0833
+0.66%1D
USD
Parcl (PRCL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:32:48 (UTC+8)

Parcl (PRCL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08208
$ 0.08208$ 0.08208
24 timer lav
$ 0.08945
$ 0.08945$ 0.08945
24 timer høy

$ 0.08208
$ 0.08208$ 0.08208

$ 0.08945
$ 0.08945$ 0.08945

$ 0.839365491354153
$ 0.839365491354153$ 0.839365491354153

$ 0.04874291631068839
$ 0.04874291631068839$ 0.04874291631068839

-1.25%

+0.66%

-10.95%

-10.95%

Parcl (PRCL) sanntidsprisen er $ 0.0833. I løpet av de siste 24 timene har PRCL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08208 og et toppnivå på $ 0.08945, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRCL er $ 0.839365491354153, mens den rekordlave prisen er $ 0.04874291631068839.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRCL endret seg med -1.25% i løpet av den siste timen, +0.66% over 24 timer og -10.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parcl (PRCL) Markedsinformasjon

No.715

$ 34.34M
$ 34.34M$ 34.34M

$ 34.45K
$ 34.45K$ 34.45K

$ 83.30M
$ 83.30M$ 83.30M

412.28M
412.28M 412.28M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

41.22%

SOL

Nåværende markedsverdi på Parcl er $ 34.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 34.45K. Den sirkulerende forsyningen på PRCL er 412.28M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.30M.

Parcl (PRCL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Parcl for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0005462+0.66%
30 dager$ +0.00049+0.59%
60 dager$ -0.02294-21.60%
90 dager$ +0.02701+47.98%
Parcl Prisendring i dag

I dag registrerte PRCL en endring på $ +0.0005462 (+0.66%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Parcl 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00049 (+0.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Parcl 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PRCL en endring på $ -0.02294 (-21.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Parcl 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02701+47.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Parcl (PRCL)?

Sjekk ut Parcl Prishistorikk-siden nå.

Hva er Parcl (PRCL)

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

Parcl er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Parcl investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PRCL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Parcl på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Parcl kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Parcl Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Parcl (PRCL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Parcl (PRCL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Parcl.

Sjekk Parclprisprognosen nå!

Parcl (PRCL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Parcl (PRCL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRCL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Parcl (PRCL)

Leter du etter hvordan du kjøperParcl? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Parcl på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PRCL til lokale valutaer

1 Parcl(PRCL) til VND
2,192.0395
1 Parcl(PRCL) til AUD
A$0.125783
1 Parcl(PRCL) til GBP
0.061642
1 Parcl(PRCL) til EUR
0.070805
1 Parcl(PRCL) til USD
$0.0833
1 Parcl(PRCL) til MYR
RM0.34986
1 Parcl(PRCL) til TRY
3.446954
1 Parcl(PRCL) til JPY
¥12.2451
1 Parcl(PRCL) til ARS
ARS$122.860836
1 Parcl(PRCL) til RUB
6.95555
1 Parcl(PRCL) til INR
7.337064
1 Parcl(PRCL) til IDR
Rp1,388.332778
1 Parcl(PRCL) til KRW
116.50338
1 Parcl(PRCL) til PHP
4.747267
1 Parcl(PRCL) til EGP
￡E.4.011728
1 Parcl(PRCL) til BRL
R$0.443156
1 Parcl(PRCL) til CAD
C$0.114121
1 Parcl(PRCL) til BDT
10.140942
1 Parcl(PRCL) til NGN
124.513508
1 Parcl(PRCL) til COP
$325.390625
1 Parcl(PRCL) til ZAR
R.1.444422
1 Parcl(PRCL) til UAH
3.441956
1 Parcl(PRCL) til TZS
T.Sh.206.187492
1 Parcl(PRCL) til VES
Bs13.5779
1 Parcl(PRCL) til CLP
$79.5515
1 Parcl(PRCL) til PKR
Rs23.643872
1 Parcl(PRCL) til KZT
45.099453
1 Parcl(PRCL) til THB
฿2.64894
1 Parcl(PRCL) til TWD
NT$2.518159
1 Parcl(PRCL) til AED
د.إ0.305711
1 Parcl(PRCL) til CHF
Fr0.065807
1 Parcl(PRCL) til HKD
HK$0.647241
1 Parcl(PRCL) til AMD
֏31.87891
1 Parcl(PRCL) til MAD
.د.م0.751366
1 Parcl(PRCL) til MXN
$1.533553
1 Parcl(PRCL) til SAR
ريال0.312375
1 Parcl(PRCL) til ETB
Br11.959381
1 Parcl(PRCL) til KES
KSh10.760694
1 Parcl(PRCL) til JOD
د.أ0.0590597
1 Parcl(PRCL) til PLN
0.301546
1 Parcl(PRCL) til RON
лв0.359856
1 Parcl(PRCL) til SEK
kr0.783853
1 Parcl(PRCL) til BGN
лв0.138278
1 Parcl(PRCL) til HUF
Ft27.683089
1 Parcl(PRCL) til CZK
1.722644
1 Parcl(PRCL) til KWD
د.ك0.0254065
1 Parcl(PRCL) til ILS
0.277389
1 Parcl(PRCL) til BOB
Bs0.575603
1 Parcl(PRCL) til AZN
0.14161
1 Parcl(PRCL) til TJS
SM0.779688
1 Parcl(PRCL) til GEL
0.22491
1 Parcl(PRCL) til AOA
Kz75.933781
1 Parcl(PRCL) til BHD
.د.ب0.0314041
1 Parcl(PRCL) til BMD
$0.0833
1 Parcl(PRCL) til DKK
kr0.528955
1 Parcl(PRCL) til HNL
L2.183293
1 Parcl(PRCL) til MUR
3.776822
1 Parcl(PRCL) til NAD
$1.445255
1 Parcl(PRCL) til NOK
kr0.828002
1 Parcl(PRCL) til NZD
$0.14161
1 Parcl(PRCL) til PAB
B/.0.0833
1 Parcl(PRCL) til PGK
K0.348194
1 Parcl(PRCL) til QAR
ر.ق0.302379
1 Parcl(PRCL) til RSD
дин.8.310008
1 Parcl(PRCL) til UZS
soʻm1,028.394311
1 Parcl(PRCL) til ALL
L6.868918
1 Parcl(PRCL) til ANG
ƒ0.149107
1 Parcl(PRCL) til AWG
ƒ0.14994
1 Parcl(PRCL) til BBD
$0.1666
1 Parcl(PRCL) til BAM
KM0.138278
1 Parcl(PRCL) til BIF
Fr248.6505
1 Parcl(PRCL) til BND
$0.106624
1 Parcl(PRCL) til BSD
$0.0833
1 Parcl(PRCL) til JMD
$13.362153
1 Parcl(PRCL) til KHR
334.537798
1 Parcl(PRCL) til KMF
Fr34.8194
1 Parcl(PRCL) til LAK
1,810.869529
1 Parcl(PRCL) til LKR
Rs25.196584
1 Parcl(PRCL) til MDL
L1.37445
1 Parcl(PRCL) til MGA
Ar368.583341
1 Parcl(PRCL) til MOP
P0.667233
1 Parcl(PRCL) til MVR
1.27449
1 Parcl(PRCL) til MWK
MK144.617963
1 Parcl(PRCL) til MZN
MT5.32287
1 Parcl(PRCL) til NPR
Rs11.738636
1 Parcl(PRCL) til PYG
594.9286
1 Parcl(PRCL) til RWF
Fr120.7017
1 Parcl(PRCL) til SBD
$0.68306
1 Parcl(PRCL) til SCR
1.193689
1 Parcl(PRCL) til SRD
$3.172897
1 Parcl(PRCL) til SVC
$0.728875
1 Parcl(PRCL) til SZL
L1.445255
1 Parcl(PRCL) til TMT
m0.29155
1 Parcl(PRCL) til TND
د.ت0.242403
1 Parcl(PRCL) til TTD
$0.563941
1 Parcl(PRCL) til UGX
Sh292.2164
1 Parcl(PRCL) til XAF
Fr46.4814
1 Parcl(PRCL) til XCD
$0.22491
1 Parcl(PRCL) til XOF
Fr46.4814
1 Parcl(PRCL) til XPF
Fr8.4133
1 Parcl(PRCL) til BWP
P1.109556
1 Parcl(PRCL) til BZD
$0.167433
1 Parcl(PRCL) til CVE
$7.811874
1 Parcl(PRCL) til DJF
Fr14.7441
1 Parcl(PRCL) til DOP
$5.166266
1 Parcl(PRCL) til DZD
د.ج10.792348
1 Parcl(PRCL) til FJD
$0.187425
1 Parcl(PRCL) til GNF
Fr724.2935
1 Parcl(PRCL) til GTQ
Q0.638078
1 Parcl(PRCL) til GYD
$17.433857
1 Parcl(PRCL) til ISK
kr10.0793

Parcl Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Parcl, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Parcl nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Parcl

Hvor mye er Parcl (PRCL) verdt i dag?
Live PRCL prisen i USD er 0.0833 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRCL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRCL til USD er $ 0.0833. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Parcl?
Markedsverdien for PRCL er $ 34.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRCL?
Den sirkulerende forsyningen av PRCL er 412.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRCL ?
PRCL oppnådde en ATH-pris på 0.839365491354153 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRCL?
PRCL så en ATL-pris på 0.04874291631068839 USD.
Hva er handelsvolumet til PRCL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRCL er $ 34.45K USD.
Vil PRCL gå høyere i år?
PRCL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRCL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:32:48 (UTC+8)

Parcl (PRCL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PRCL-til-USD-kalkulator

Beløp

PRCL
PRCL
USD
USD

1 PRCL = 0.0833 USD

Handle PRCL

PRCLUSDT
$0.0833
$0.0833$0.0833
+0.66%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker