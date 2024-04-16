PRCL

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

NavnPRCL

RangeringNo.759

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1,22%

Opplagsforsyning412 284 457

Maksimal forsyning1 000 000 000

Total forsyning1 000 000 000

Opplagsforsyning0.4122%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.839365491354153,2024-04-16

Laveste pris0.04874291631068839,2025-04-17

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

