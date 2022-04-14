Parcl (PRCL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Parcl (PRCL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Parcl (PRCL) Informasjon Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Offisiell nettside: https://www.parcl.co/ Teknisk dokument: https://docs.parcl.co/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs Kjøp PRCL nå!

Parcl (PRCL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Parcl (PRCL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 412.28M $ 412.28M $ 412.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.06M $ 78.06M $ 78.06M All-time high: $ 3 $ 3 $ 3 All-Time Low: $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 Nåværende pris: $ 0.07806 $ 0.07806 $ 0.07806 Lær mer om Parcl (PRCL) pris

Parcl (PRCL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Parcl (PRCL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRCL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRCL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRCLs tokenomics, kan du utforske PRCL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PRCL Interessert i å legge til Parcl (PRCL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PRCL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PRCL på MEXC nå!

Parcl (PRCL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PRCL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PRCL nå!

PRCL prisforutsigelse Vil du vite hvor PRCL kan være på vei? Vår PRCL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRCL tokenets prisforutsigelse nå!

