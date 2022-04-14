Portal (PORTAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Portal (PORTAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Portal (PORTAL) Informasjon The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. Offisiell nettside: https://www.portalgaming.com/ Teknisk dokument: https://portalcoin.xyz/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5 Kjøp PORTAL nå!

Portal (PORTAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Portal (PORTAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.73M $ 25.73M $ 25.73M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 580.96M $ 580.96M $ 580.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M All-time high: $ 5 $ 5 $ 5 All-Time Low: $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 Nåværende pris: $ 0.04429 $ 0.04429 $ 0.04429 Lær mer om Portal (PORTAL) pris

Portal (PORTAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Portal (PORTAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PORTAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PORTAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PORTALs tokenomics, kan du utforske PORTAL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PORTAL Interessert i å legge til Portal (PORTAL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PORTAL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PORTAL på MEXC nå!

Portal (PORTAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PORTAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PORTAL nå!

PORTAL prisforutsigelse Vil du vite hvor PORTAL kan være på vei? Vår PORTAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PORTAL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

