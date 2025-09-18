Dagens Portal livepris er 0.04655 USD. Spor prisoppdateringer for PORTAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PORTAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Portal livepris er 0.04655 USD. Spor prisoppdateringer for PORTAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PORTAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Portal Logo

Portal Pris(PORTAL)

1 PORTAL til USD livepris:

$0.04659
$0.04659$0.04659
+0.47%1D
USD
Portal (PORTAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:43 (UTC+8)

Portal (PORTAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04574
$ 0.04574$ 0.04574
24 timer lav
$ 0.05004
$ 0.05004$ 0.05004
24 timer høy

$ 0.04574
$ 0.04574$ 0.04574

$ 0.05004
$ 0.05004$ 0.05004

$ 4.414736210180382
$ 4.414736210180382$ 4.414736210180382

$ 0.026983483270803774
$ 0.026983483270803774$ 0.026983483270803774

+0.23%

+0.47%

-4.73%

-4.73%

Portal (PORTAL) sanntidsprisen er $ 0.04655. I løpet av de siste 24 timene har PORTAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04574 og et toppnivå på $ 0.05004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PORTAL er $ 4.414736210180382, mens den rekordlave prisen er $ 0.026983483270803774.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PORTAL endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og -4.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Portal (PORTAL) Markedsinformasjon

No.803

$ 27.04M
$ 27.04M$ 27.04M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 46.55M
$ 46.55M$ 46.55M

580.86M
580.86M 580.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

58.08%

ETH

Nåværende markedsverdi på Portal er $ 27.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.06M. Den sirkulerende forsyningen på PORTAL er 580.86M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.55M.

Portal (PORTAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Portal for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0002179+0.47%
30 dager$ +0.00318+7.33%
60 dager$ -0.01095-19.05%
90 dager$ +0.0163+53.88%
Portal Prisendring i dag

I dag registrerte PORTAL en endring på $ +0.0002179 (+0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Portal 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00318 (+7.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Portal 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PORTAL en endring på $ -0.01095 (-19.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Portal 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0163+53.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Portal (PORTAL)?

Sjekk ut Portal Prishistorikk-siden nå.

Hva er Portal (PORTAL)

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Portal er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Portal investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PORTAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Portal på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Portal kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Portal Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Portal (PORTAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Portal (PORTAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Portal.

Sjekk Portalprisprognosen nå!

Portal (PORTAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Portal (PORTAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PORTAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Portal (PORTAL)

Leter du etter hvordan du kjøperPortal? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Portal på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PORTAL til lokale valutaer

1 Portal(PORTAL) til VND
1,224.96325
1 Portal(PORTAL) til AUD
A$0.0702905
1 Portal(PORTAL) til GBP
0.034447
1 Portal(PORTAL) til EUR
0.0395675
1 Portal(PORTAL) til USD
$0.04655
1 Portal(PORTAL) til MYR
RM0.19551
1 Portal(PORTAL) til TRY
1.926239
1 Portal(PORTAL) til JPY
¥6.84285
1 Portal(PORTAL) til ARS
ARS$68.657526
1 Portal(PORTAL) til RUB
3.886925
1 Portal(PORTAL) til INR
4.1005895
1 Portal(PORTAL) til IDR
Rp775.833023
1 Portal(PORTAL) til KRW
65.013592
1 Portal(PORTAL) til PHP
2.656143
1 Portal(PORTAL) til EGP
￡E.2.241848
1 Portal(PORTAL) til BRL
R$0.2471805
1 Portal(PORTAL) til CAD
C$0.0637735
1 Portal(PORTAL) til BDT
5.666997
1 Portal(PORTAL) til NGN
69.581078
1 Portal(PORTAL) til COP
$181.8359375
1 Portal(PORTAL) til ZAR
R.0.806246
1 Portal(PORTAL) til UAH
1.923446
1 Portal(PORTAL) til TZS
T.Sh.115.222422
1 Portal(PORTAL) til VES
Bs7.58765
1 Portal(PORTAL) til CLP
$44.45525
1 Portal(PORTAL) til PKR
Rs13.212752
1 Portal(PORTAL) til KZT
25.2026355
1 Portal(PORTAL) til THB
฿1.4807555
1 Portal(PORTAL) til TWD
NT$1.4072065
1 Portal(PORTAL) til AED
د.إ0.1708385
1 Portal(PORTAL) til CHF
Fr0.0367745
1 Portal(PORTAL) til HKD
HK$0.3616935
1 Portal(PORTAL) til AMD
֏17.814685
1 Portal(PORTAL) til MAD
.د.م0.419881
1 Portal(PORTAL) til MXN
$0.8560545
1 Portal(PORTAL) til SAR
ريال0.1745625
1 Portal(PORTAL) til ETB
Br6.6831835
1 Portal(PORTAL) til KES
KSh6.013329
1 Portal(PORTAL) til JOD
د.أ0.03300395
1 Portal(PORTAL) til PLN
0.168511
1 Portal(PORTAL) til RON
лв0.2006305
1 Portal(PORTAL) til SEK
kr0.4380355
1 Portal(PORTAL) til BGN
лв0.077273
1 Portal(PORTAL) til HUF
Ft15.464841
1 Portal(PORTAL) til CZK
0.9621885
1 Portal(PORTAL) til KWD
د.ك0.01419775
1 Portal(PORTAL) til ILS
0.1550115
1 Portal(PORTAL) til BOB
Bs0.3216605
1 Portal(PORTAL) til AZN
0.079135
1 Portal(PORTAL) til TJS
SM0.435708
1 Portal(PORTAL) til GEL
0.125685
1 Portal(PORTAL) til AOA
Kz42.4335835
1 Portal(PORTAL) til BHD
.د.ب0.01754935
1 Portal(PORTAL) til BMD
$0.04655
1 Portal(PORTAL) til DKK
kr0.2955925
1 Portal(PORTAL) til HNL
L1.2200755
1 Portal(PORTAL) til MUR
2.110577
1 Portal(PORTAL) til NAD
$0.8076425
1 Portal(PORTAL) til NOK
kr0.462707
1 Portal(PORTAL) til NZD
$0.079135
1 Portal(PORTAL) til PAB
B/.0.04655
1 Portal(PORTAL) til PGK
K0.194579
1 Portal(PORTAL) til QAR
ر.ق0.1689765
1 Portal(PORTAL) til RSD
дин.4.642897
1 Portal(PORTAL) til UZS
soʻm574.6909385
1 Portal(PORTAL) til ALL
L3.838513
1 Portal(PORTAL) til ANG
ƒ0.0833245
1 Portal(PORTAL) til AWG
ƒ0.08379
1 Portal(PORTAL) til BBD
$0.0931
1 Portal(PORTAL) til BAM
KM0.077273
1 Portal(PORTAL) til BIF
Fr138.95175
1 Portal(PORTAL) til BND
$0.059584
1 Portal(PORTAL) til BSD
$0.04655
1 Portal(PORTAL) til JMD
$7.4670855
1 Portal(PORTAL) til KHR
186.947593
1 Portal(PORTAL) til KMF
Fr19.4579
1 Portal(PORTAL) til LAK
1,011.9565015
1 Portal(PORTAL) til LKR
Rs14.080444
1 Portal(PORTAL) til MDL
L0.768075
1 Portal(PORTAL) til MGA
Ar205.9730435
1 Portal(PORTAL) til MOP
P0.3728655
1 Portal(PORTAL) til MVR
0.712215
1 Portal(PORTAL) til MWK
MK80.8159205
1 Portal(PORTAL) til MZN
MT2.974545
1 Portal(PORTAL) til NPR
Rs6.559826
1 Portal(PORTAL) til PYG
332.4601
1 Portal(PORTAL) til RWF
Fr67.45095
1 Portal(PORTAL) til SBD
$0.38171
1 Portal(PORTAL) til SCR
0.6670615
1 Portal(PORTAL) til SRD
$1.7730895
1 Portal(PORTAL) til SVC
$0.4073125
1 Portal(PORTAL) til SZL
L0.8076425
1 Portal(PORTAL) til TMT
m0.162925
1 Portal(PORTAL) til TND
د.ت0.1354605
1 Portal(PORTAL) til TTD
$0.3151435
1 Portal(PORTAL) til UGX
Sh163.2974
1 Portal(PORTAL) til XAF
Fr25.9749
1 Portal(PORTAL) til XCD
$0.125685
1 Portal(PORTAL) til XOF
Fr25.9749
1 Portal(PORTAL) til XPF
Fr4.70155
1 Portal(PORTAL) til BWP
P0.620046
1 Portal(PORTAL) til BZD
$0.0935655
1 Portal(PORTAL) til CVE
$4.365459
1 Portal(PORTAL) til DJF
Fr8.23935
1 Portal(PORTAL) til DOP
$2.887031
1 Portal(PORTAL) til DZD
د.ج6.031018
1 Portal(PORTAL) til FJD
$0.1047375
1 Portal(PORTAL) til GNF
Fr404.75225
1 Portal(PORTAL) til GTQ
Q0.356573
1 Portal(PORTAL) til GYD
$9.7424495
1 Portal(PORTAL) til ISK
kr5.63255

For en mer dyptgående forståelse av Portal, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Portal nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Portal

Hvor mye er Portal (PORTAL) verdt i dag?
Live PORTAL prisen i USD er 0.04655 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PORTAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PORTAL til USD er $ 0.04655. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Portal?
Markedsverdien for PORTAL er $ 27.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PORTAL?
Den sirkulerende forsyningen av PORTAL er 580.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPORTAL ?
PORTAL oppnådde en ATH-pris på 4.414736210180382 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PORTAL?
PORTAL så en ATL-pris på 0.026983483270803774 USD.
Hva er handelsvolumet til PORTAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PORTAL er $ 1.06M USD.
Vil PORTAL gå høyere i år?
PORTAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PORTAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Portal (PORTAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

