Star Atlas DAO (POLIS) Informasjon Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Offisiell nettside: https://staratlas.com Teknisk dokument: https://staratlas.com/white-paper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Kjøp POLIS nå!

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Star Atlas DAO (POLIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.52M $ 23.52M $ 23.52M Total forsyning: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Sirkulerende forsyning: $ 310.09M $ 310.09M $ 310.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M All-time high: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 All-Time Low: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Nåværende pris: $ 0.07584 $ 0.07584 $ 0.07584 Lær mer om Star Atlas DAO (POLIS) pris

Star Atlas DAO (POLIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Star Atlas DAO (POLIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLISs tokenomics, kan du utforske POLIS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe POLIS Interessert i å legge til Star Atlas DAO (POLIS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe POLIS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper POLIS på MEXC nå!

Star Atlas DAO (POLIS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POLIS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for POLIS nå!

POLIS prisforutsigelse Vil du vite hvor POLIS kan være på vei? Vår POLIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POLIS tokenets prisforutsigelse nå!

