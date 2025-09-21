Star Atlas DAO (POLIS)-prisforutsigelse (USD)

Få Star Atlas DAO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye POLIS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Star Atlas DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Star Atlas DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.08046 i 2025. Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Star Atlas DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.084483 i 2026. Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POLIS for 2027 $ 0.088707 med en 10.25% vekstrate. Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POLIS for 2028 $ 0.093142 med en 15.76% vekstrate. Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POLIS for 2029 $ 0.097799 med en 21.55% vekstrate. Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POLIS for 2030 $ 0.102689 med en 27.63% vekstrate. Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Star Atlas DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.167270. Star Atlas DAO (POLIS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Star Atlas DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.272466.

Gjeldende Star Atlas DAO prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.08046$ 0.08046 $ 0.08046 Prisendring (24 t) -0.64% Markedsverdi $ 24.95M$ 24.95M $ 24.95M Opplagsforsyning 310.09M 310.09M 310.09M Volum (24 timer) $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K Volum (24 timer) -- Den siste POLIS-prisen er $ 0.08046. Den har en 24-timers endring på -0.64%, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.23K. Videre har POLIS en sirkulerende forsyning på 310.09M og total markedsverdi på $ 24.95M. Se POLIS livepris

Star Atlas DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Star Atlas DAO direktepris, er gjeldende pris for Star Atlas DAO 0.08046USD. Den sirkulerende forsyningen av Star Atlas DAO(POLIS) er 0.00 POLIS , som gir den en markedsverdi på $24.95M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.04% $ 0.002930 $ 0.08476 $ 0.07479

7 dager 0.02% $ 0.001460 $ 0.09315 $ 0.07177

30 dager -0.03% $ -0.003239 $ 0.09374 $ 0.06099 24-timers ytelse De siste 24 timene har Star Atlas DAO vist en prisbevegelse på $0.002930 , noe som gjenspeiler en 0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Star Atlas DAO handlet på en topp på $0.09315 og en bunn på $0.07177 . Det så en prisendring på 0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til POLIS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Star Atlas DAO opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003239 av dens verdi. Dette indikerer at POLIS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Star Atlas DAO prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full POLIS prishistorikk

Hvordan fungerer Star Atlas DAO (POLIS) prisforutsigelsesmodul? Star Atlas DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POLIS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Star Atlas DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POLIS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Star Atlas DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POLIS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POLIS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Star Atlas DAO.

Hvorfor er POLIS-prisforutsigelse viktig?

POLIS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i POLIS nå? I følge dine forutsigelser vil POLIS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for POLIS neste måned? I følge Star Atlas DAO (POLIS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte POLIS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 POLIS koste i 2026? Prisen på 1 Star Atlas DAO (POLIS) i dag er $0.08046 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POLIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på POLIS i 2027? Star Atlas DAO (POLIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POLIS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for POLIS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Star Atlas DAO (POLIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for POLIS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Star Atlas DAO (POLIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 POLIS koste i 2030? Prisen på 1 Star Atlas DAO (POLIS) i dag er $0.08046 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POLIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for POLIS i 2040? Star Atlas DAO (POLIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POLIS innen 2040.