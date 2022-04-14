Polygon Ecosystem (POL) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Polygon Ecosystem (POL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Polygon Ecosystem (POL) Informasjon

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Offisiell nettside:
https://polygon.technology/
Teknisk dokument:
https://polygon.technology/papers/pol-whitepaper
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polygon Ecosystem (POL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.50B
Total forsyning:
$ 10.50B
Sirkulerende forsyning:
$ 10.50B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.50B
All-time high:
$ 1.2911
All-Time Low:
$ 0.15331252511554322
Nåværende pris:
$ 0.2382
Polygon Ecosystem (POL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Polygon Ecosystem (POL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet POL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange POL tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår POLs tokenomics, kan du utforske POL tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.