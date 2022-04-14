Polygon Ecosystem (POL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polygon Ecosystem (POL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polygon Ecosystem (POL) Informasjon POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Offisiell nettside: https://polygon.technology/ Teknisk dokument: https://polygon.technology/papers/pol-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Kjøp POL nå!

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polygon Ecosystem (POL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Total forsyning: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B Sirkulerende forsyning: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B All-time high: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 All-Time Low: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Nåværende pris: $ 0.2382 $ 0.2382 $ 0.2382 Lær mer om Polygon Ecosystem (POL) pris

Polygon Ecosystem (POL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polygon Ecosystem (POL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLs tokenomics, kan du utforske POL tokenets livepris!

Polygon Ecosystem (POL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for POL nå!

POL prisforutsigelse Vil du vite hvor POL kan være på vei? Vår POL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POL tokenets prisforutsigelse nå!

