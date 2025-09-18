Hva er Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem (POL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polygon Ecosystem (POL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende POL-til-USD-pris? $ 0.2502 . Hva er markedsverdien for Polygon Ecosystem? Markedsverdien for POL er $ 2.63B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av POL? Den sirkulerende forsyningen av POL er 10.50B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOL ? POL oppnådde en ATH-pris på 1.285660815666811 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på POL? POL så en ATL-pris på 0.15331252511554322 USD . Hva er handelsvolumet til POL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POL er $ 3.07M USD .

Polygon Ecosystem (POL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

