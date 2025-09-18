Dagens Polygon Ecosystem livepris er 0.2502 USD. Spor prisoppdateringer for POL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Polygon Ecosystem livepris er 0.2502 USD. Spor prisoppdateringer for POL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Polygon Ecosystem

Polygon Ecosystem Pris(POL)

$0.2505
-0.87%1D
Polygon Ecosystem (POL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:40 (UTC+8)

Polygon Ecosystem (POL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.2501
$ 0.2648
$ 0.2501
$ 0.2648
$ 1.285660815666811
$ 0.15331252511554322
-1.19%

-0.86%

-7.44%

-7.44%

Polygon Ecosystem (POL) sanntidsprisen er $ 0.2502. I løpet av de siste 24 timene har POL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2501 og et toppnivå på $ 0.2648, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POL er $ 1.285660815666811, mens den rekordlave prisen er $ 0.15331252511554322.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POL endret seg med -1.19% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -7.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polygon Ecosystem (POL) Markedsinformasjon

No.45

$ 2.63B
$ 3.07M
$ 2.63B
10.50B
10,496,230,792.905375
0.06%

ETH

Nåværende markedsverdi på Polygon Ecosystem er $ 2.63B, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.07M. Den sirkulerende forsyningen på POL er 10.50B, med en total tilgang på 10496230792.905375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.63B.

Polygon Ecosystem (POL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Polygon Ecosystem for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002198-0.86%
30 dager$ +0.0091+3.77%
60 dager$ -0.0037-1.46%
90 dager$ +0.0757+43.38%
Polygon Ecosystem Prisendring i dag

I dag registrerte POL en endring på $ -0.002198 (-0.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Polygon Ecosystem 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0091 (+3.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Polygon Ecosystem 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så POL en endring på $ -0.0037 (-1.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Polygon Ecosystem 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0757+43.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Polygon Ecosystem (POL)?

Sjekk ut Polygon Ecosystem Prishistorikk-siden nå.

Hva er Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Polygon Ecosystem investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk POL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Polygon Ecosystem på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Polygon Ecosystem kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Polygon Ecosystem Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Polygon Ecosystem (POL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Polygon Ecosystem (POL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Polygon Ecosystem.

Sjekk Polygon Ecosystemprisprognosen nå!

Polygon Ecosystem (POL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polygon Ecosystem (POL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Polygon Ecosystem (POL)

Leter du etter hvordan du kjøperPolygon Ecosystem? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Polygon Ecosystem på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

POL til lokale valutaer

1 Polygon Ecosystem(POL) til VND
6,584.013
1 Polygon Ecosystem(POL) til AUD
A$0.377802
1 Polygon Ecosystem(POL) til GBP
0.185148
1 Polygon Ecosystem(POL) til EUR
0.21267
1 Polygon Ecosystem(POL) til USD
$0.2502
1 Polygon Ecosystem(POL) til MYR
RM1.05084
1 Polygon Ecosystem(POL) til TRY
10.353276
1 Polygon Ecosystem(POL) til JPY
¥36.7794
1 Polygon Ecosystem(POL) til ARS
ARS$369.024984
1 Polygon Ecosystem(POL) til RUB
20.8917
1 Polygon Ecosystem(POL) til INR
22.040118
1 Polygon Ecosystem(POL) til IDR
Rp4,169.998332
1 Polygon Ecosystem(POL) til KRW
349.439328
1 Polygon Ecosystem(POL) til PHP
14.271408
1 Polygon Ecosystem(POL) til EGP
￡E.12.049632
1 Polygon Ecosystem(POL) til BRL
R$1.331064
1 Polygon Ecosystem(POL) til CAD
C$0.342774
1 Polygon Ecosystem(POL) til BDT
30.459348
1 Polygon Ecosystem(POL) til NGN
373.988952
1 Polygon Ecosystem(POL) til COP
$973.54071
1 Polygon Ecosystem(POL) til ZAR
R.4.333464
1 Polygon Ecosystem(POL) til UAH
10.338264
1 Polygon Ecosystem(POL) til TZS
T.Sh.619.305048
1 Polygon Ecosystem(POL) til VES
Bs40.7826
1 Polygon Ecosystem(POL) til CLP
$238.941
1 Polygon Ecosystem(POL) til PKR
Rs71.016768
1 Polygon Ecosystem(POL) til KZT
135.460782
1 Polygon Ecosystem(POL) til THB
฿7.958862
1 Polygon Ecosystem(POL) til TWD
NT$7.561044
1 Polygon Ecosystem(POL) til AED
د.إ0.918234
1 Polygon Ecosystem(POL) til CHF
Fr0.197658
1 Polygon Ecosystem(POL) til HKD
HK$1.944054
1 Polygon Ecosystem(POL) til AMD
֏95.75154
1 Polygon Ecosystem(POL) til MAD
.د.م2.256804
1 Polygon Ecosystem(POL) til MXN
$4.598676
1 Polygon Ecosystem(POL) til SAR
ريال0.93825
1 Polygon Ecosystem(POL) til ETB
Br35.921214
1 Polygon Ecosystem(POL) til KES
KSh32.320836
1 Polygon Ecosystem(POL) til JOD
د.أ0.1773918
1 Polygon Ecosystem(POL) til PLN
0.905724
1 Polygon Ecosystem(POL) til RON
лв1.078362
1 Polygon Ecosystem(POL) til SEK
kr2.35188
1 Polygon Ecosystem(POL) til BGN
лв0.415332
1 Polygon Ecosystem(POL) til HUF
Ft83.121444
1 Polygon Ecosystem(POL) til CZK
5.169132
1 Polygon Ecosystem(POL) til KWD
د.ك0.076311
1 Polygon Ecosystem(POL) til ILS
0.833166
1 Polygon Ecosystem(POL) til BOB
Bs1.728882
1 Polygon Ecosystem(POL) til AZN
0.42534
1 Polygon Ecosystem(POL) til TJS
SM2.341872
1 Polygon Ecosystem(POL) til GEL
0.67554
1 Polygon Ecosystem(POL) til AOA
Kz228.074814
1 Polygon Ecosystem(POL) til BHD
.د.ب0.0943254
1 Polygon Ecosystem(POL) til BMD
$0.2502
1 Polygon Ecosystem(POL) til DKK
kr1.58877
1 Polygon Ecosystem(POL) til HNL
L6.557742
1 Polygon Ecosystem(POL) til MUR
11.344068
1 Polygon Ecosystem(POL) til NAD
$4.34097
1 Polygon Ecosystem(POL) til NOK
kr2.486988
1 Polygon Ecosystem(POL) til NZD
$0.42534
1 Polygon Ecosystem(POL) til PAB
B/.0.2502
1 Polygon Ecosystem(POL) til PGK
K1.045836
1 Polygon Ecosystem(POL) til QAR
ر.ق0.908226
1 Polygon Ecosystem(POL) til RSD
дин.24.942438
1 Polygon Ecosystem(POL) til UZS
soʻm3,088.886634
1 Polygon Ecosystem(POL) til ALL
L20.631492
1 Polygon Ecosystem(POL) til ANG
ƒ0.447858
1 Polygon Ecosystem(POL) til AWG
ƒ0.45036
1 Polygon Ecosystem(POL) til BBD
$0.5004
1 Polygon Ecosystem(POL) til BAM
KM0.415332
1 Polygon Ecosystem(POL) til BIF
Fr746.847
1 Polygon Ecosystem(POL) til BND
$0.320256
1 Polygon Ecosystem(POL) til BSD
$0.2502
1 Polygon Ecosystem(POL) til JMD
$40.134582
1 Polygon Ecosystem(POL) til KHR
1,004.818212
1 Polygon Ecosystem(POL) til KMF
Fr104.5836
1 Polygon Ecosystem(POL) til LAK
5,439.130326
1 Polygon Ecosystem(POL) til LKR
Rs75.680496
1 Polygon Ecosystem(POL) til MDL
L4.1283
1 Polygon Ecosystem(POL) til MGA
Ar1,107.077454
1 Polygon Ecosystem(POL) til MOP
P2.004102
1 Polygon Ecosystem(POL) til MVR
3.82806
1 Polygon Ecosystem(POL) til MWK
MK434.374722
1 Polygon Ecosystem(POL) til MZN
MT15.98778
1 Polygon Ecosystem(POL) til NPR
Rs35.258184
1 Polygon Ecosystem(POL) til PYG
1,786.9284
1 Polygon Ecosystem(POL) til RWF
Fr362.5398
1 Polygon Ecosystem(POL) til SBD
$2.05164
1 Polygon Ecosystem(POL) til SCR
3.585366
1 Polygon Ecosystem(POL) til SRD
$9.530118
1 Polygon Ecosystem(POL) til SVC
$2.18925
1 Polygon Ecosystem(POL) til SZL
L4.34097
1 Polygon Ecosystem(POL) til TMT
m0.8757
1 Polygon Ecosystem(POL) til TND
د.ت0.728082
1 Polygon Ecosystem(POL) til TTD
$1.693854
1 Polygon Ecosystem(POL) til UGX
Sh877.7016
1 Polygon Ecosystem(POL) til XAF
Fr139.6116
1 Polygon Ecosystem(POL) til XCD
$0.67554
1 Polygon Ecosystem(POL) til XOF
Fr139.6116
1 Polygon Ecosystem(POL) til XPF
Fr25.2702
1 Polygon Ecosystem(POL) til BWP
P3.332664
1 Polygon Ecosystem(POL) til BZD
$0.502902
1 Polygon Ecosystem(POL) til CVE
$23.463756
1 Polygon Ecosystem(POL) til DJF
Fr44.2854
1 Polygon Ecosystem(POL) til DOP
$15.517404
1 Polygon Ecosystem(POL) til DZD
د.ج32.41341
1 Polygon Ecosystem(POL) til FJD
$0.56295
1 Polygon Ecosystem(POL) til GNF
Fr2,175.489
1 Polygon Ecosystem(POL) til GTQ
Q1.916532
1 Polygon Ecosystem(POL) til GYD
$52.364358
1 Polygon Ecosystem(POL) til ISK
kr30.2742

Polygon Ecosystem Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Polygon Ecosystem, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Polygon Ecosystem nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Polygon Ecosystem

Hvor mye er Polygon Ecosystem (POL) verdt i dag?
Live POL prisen i USD er 0.2502 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POL til USD er $ 0.2502. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Polygon Ecosystem?
Markedsverdien for POL er $ 2.63B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POL?
Den sirkulerende forsyningen av POL er 10.50B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOL ?
POL oppnådde en ATH-pris på 1.285660815666811 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POL?
POL så en ATL-pris på 0.15331252511554322 USD.
Hva er handelsvolumet til POL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POL er $ 3.07M USD.
Vil POL gå høyere i år?
POL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:40 (UTC+8)

Polygon Ecosystem (POL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

