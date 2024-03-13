POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

NavnPOL

RangeringNo.46

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0006%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.13%

Opplagsforsyning10,512,420,827.645971

Maksimal forsyning0

Total forsyning10,512,420,837.645971

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.285660815666811,2024-03-13

Laveste pris0.15331252511554322,2025-04-07

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Åpne posisjoner (0)
