Pocket Network (POKT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:32:26 (UTC+8)

Pocket Network (POKT) Prisinformasjon (USD)

Pocket Network (POKT) sanntidsprisen er $ 0.033538. I løpet av de siste 24 timene har POKT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.032092 og et toppnivå på $ 0.034543, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POKT er $ 3.099854645224399, mens den rekordlave prisen er $ 0.008747360397530879.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POKT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.48% over 24 timer og +1.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pocket Network (POKT) Markedsinformasjon

No.465

$ 75.75M
$ 75.75M$ 75.75M

$ 20.60K
$ 20.60K$ 20.60K

$ 79.71M
$ 79.71M$ 79.71M

2.26B
2.26B 2.26B

2,376,850,983.287585
2,376,850,983.287585 2,376,850,983.287585

NONE

Nåværende markedsverdi på Pocket Network er $ 75.75M, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.60K. Den sirkulerende forsyningen på POKT er 2.26B, med en total tilgang på 2376850983.287585. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.71M.

Pocket Network (POKT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pocket Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00016021+0.48%
30 dager$ -0.00282-7.76%
60 dager$ -0.011364-25.31%
90 dager$ -0.013702-29.01%
Pocket Network Prisendring i dag

I dag registrerte POKT en endring på $ +0.00016021 (+0.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pocket Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00282 (-7.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pocket Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så POKT en endring på $ -0.011364 (-25.31%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pocket Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.013702-29.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pocket Network (POKT)?

Sjekk ut Pocket Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pocket Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk POKT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pocket Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pocket Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pocket Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pocket Network (POKT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pocket Network (POKT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pocket Network.

Sjekk Pocket Networkprisprognosen nå!

Pocket Network (POKT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pocket Network (POKT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POKT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pocket Network (POKT)

Leter du etter hvordan du kjøperPocket Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pocket Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Pocket Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pocket Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pocket Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pocket Network

Hvor mye er Pocket Network (POKT) verdt i dag?
Live POKT prisen i USD er 0.033538 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POKT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POKT til USD er $ 0.033538. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pocket Network?
Markedsverdien for POKT er $ 75.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POKT?
Den sirkulerende forsyningen av POKT er 2.26B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOKT ?
POKT oppnådde en ATH-pris på 3.099854645224399 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POKT?
POKT så en ATL-pris på 0.008747360397530879 USD.
Hva er handelsvolumet til POKT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POKT er $ 20.60K USD.
Vil POKT gå høyere i år?
POKT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POKT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:32:26 (UTC+8)

Pocket Network (POKT) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

