Hva er Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network (POKT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pocket Network (POKT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POKT tokenets omfattende tokenomics nå!

Pocket Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pocket Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pocket Network Hvor mye er Pocket Network (POKT) verdt i dag? Live POKT prisen i USD er 0.033538 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende POKT-til-USD-pris? $ 0.033538 . Sjekk ut Den nåværende prisen på POKT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pocket Network? Markedsverdien for POKT er $ 75.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av POKT? Den sirkulerende forsyningen av POKT er 2.26B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOKT ? POKT oppnådde en ATH-pris på 3.099854645224399 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på POKT? POKT så en ATL-pris på 0.008747360397530879 USD . Hva er handelsvolumet til POKT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POKT er $ 20.60K USD . Vil POKT gå høyere i år? POKT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POKT prisprognosen for en mer grundig analyse.

