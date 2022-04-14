Pocket Network (POKT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pocket Network (POKT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pocket Network (POKT) Informasjon Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Offisiell nettside: https://pocket.network/ Teknisk dokument: https://docs.pokt.network/home/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC Kjøp POKT nå!

Pocket Network (POKT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pocket Network (POKT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.73M $ 73.73M $ 73.73M Total forsyning: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Sirkulerende forsyning: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.58M $ 77.58M $ 77.58M All-time high: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 All-Time Low: $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 Nåværende pris: $ 0.03264 $ 0.03264 $ 0.03264 Lær mer om Pocket Network (POKT) pris

Pocket Network (POKT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pocket Network (POKT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POKT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POKT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POKTs tokenomics, kan du utforske POKT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe POKT Interessert i å legge til Pocket Network (POKT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe POKT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper POKT på MEXC nå!

Pocket Network (POKT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POKT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for POKT nå!

POKT prisforutsigelse Vil du vite hvor POKT kan være på vei? Vår POKT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POKT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!