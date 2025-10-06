Aster pris i dag

Sanntids Aster (ASTER) pris i dag er $ 1.0915, med en 6.34% endring de siste 24 timene. Nåværende ASTER til USD konverteringssats er $ 1.0915 per ASTER.

Aster rangerer for tiden som #33 etter markedsverdi på $ 2.59B, med en sirkulerende forsyning på 2.37B ASTER. I løpet av de siste 24 timene ASTER har den blitt handlet mellom $ 1.0771(laveste) og $ 1.22 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.419058923870731, mens tidenes laveste notering var $ 0.08438718204444161.

Kortsiktig har ASTER beveget seg -3.65% i løpet av den siste timen og -11.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 26.09M.

Aster (ASTER) Markedsinformasjon

Rangering No.33 Markedsverdi $ 2.59B$ 2.59B $ 2.59B Volum (24 timer) $ 26.09M$ 26.09M $ 26.09M Fullt utvannet markedsverdi $ 8.73B$ 8.73B $ 8.73B Opplagsforsyning 2.37B 2.37B 2.37B Maksimal forsyning 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Total forsyning 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Opplagsforsyning 29.66% Markedsandel 0.09% Offentlig blokkjede BSC

