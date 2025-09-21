Pocket Network (POKT)-prisforutsigelse (USD)

2026 $ 0.035214 5.00%

2027 $ 0.036975 10.25%

2028 $ 0.038824 15.76%

2029 $ 0.040765 21.55%

2030 $ 0.042803 27.63%

2031 $ 0.044944 34.01%

2032 $ 0.047191 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.049550 47.75%

2034 $ 0.052028 55.13%

2035 $ 0.054629 62.89%

2036 $ 0.057361 71.03%

2037 $ 0.060229 79.59%

2038 $ 0.063240 88.56%

2039 $ 0.066402 97.99%

2040 $ 0.069723 107.89% Vis mer Kortsiktig Pocket Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.033538 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.033542 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.033570 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.033675 0.41% Pocket Network (POKT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for POKT September 21, 2025(I dag) er $0.033538 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pocket Network (POKT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for POKT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.033542 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pocket Network (POKT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for POKT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.033570 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pocket Network (POKT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for POKT $0.033675 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pocket Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.033538$ 0.033538 $ 0.033538 Prisendring (24 t) -0.13% Markedsverdi $ 75.75M$ 75.75M $ 75.75M Opplagsforsyning 2.26B 2.26B 2.26B Volum (24 timer) $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Volum (24 timer) -- Den siste POKT-prisen er $ 0.033538. Den har en 24-timers endring på -0.14%, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.20K. Videre har POKT en sirkulerende forsyning på 2.26B og total markedsverdi på $ 75.75M. Se POKT livepris

Hvordan kjøpe Pocket Network (POKT) Prøver du å kjøpe POKT? Du kan nå kjøpe POKT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Pocket Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper POKT nå

Pocket Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pocket Network direktepris, er gjeldende pris for Pocket Network 0.033538USD. Den sirkulerende forsyningen av Pocket Network(POKT) er 0.00 POKT , som gir den en markedsverdi på $75.75M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000335 $ 0.033873 $ 0.031685

7 dager -0.01% $ -0.000621 $ 0.035105 $ 0.03139

30 dager -0.08% $ -0.002999 $ 0.039797 $ 0.03 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pocket Network vist en prisbevegelse på $-0.000335 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pocket Network handlet på en topp på $0.035105 og en bunn på $0.03139 . Det så en prisendring på -0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til POKT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pocket Network opplevd en -0.08% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002999 av dens verdi. Dette indikerer at POKT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pocket Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full POKT prishistorikk

Hvordan fungerer Pocket Network (POKT) prisforutsigelsesmodul? Pocket Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POKT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pocket Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POKT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pocket Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POKT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POKT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pocket Network.

Hvorfor er POKT-prisforutsigelse viktig?

POKT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

