Babylon (BABY) Informasjon Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Offisiell nettside: http://babylon.foundation Teknisk dokument: http://docs.babylonlabs.io Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/babylon Kjøp BABY nå!

Babylon (BABY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Babylon (BABY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 159.59M $ 159.59M $ 159.59M Total forsyning: $ 10.38B $ 10.38B $ 10.38B Sirkulerende forsyning: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 626.00M $ 626.00M $ 626.00M All-time high: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 All-Time Low: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Nåværende pris: $ 0.06033 $ 0.06033 $ 0.06033 Lær mer om Babylon (BABY) pris

Babylon (BABY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Babylon (BABY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYs tokenomics, kan du utforske BABY tokenets livepris!

Babylon (BABY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BABY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BABY nå!

BABY prisforutsigelse Vil du vite hvor BABY kan være på vei? Vår BABY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABY tokenets prisforutsigelse nå!

