Pond Coin (PNDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pond Coin (PNDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pond Coin (PNDC) Informasjon Pond0x is a meme coin on Ethereum. Offisiell nettside: https://www.pond0x.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Kjøp PNDC nå!

Pond Coin (PNDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pond Coin (PNDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M All-time high: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 All-Time Low: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 Nåværende pris: $ 0.00000008393 $ 0.00000008393 $ 0.00000008393 Lær mer om Pond Coin (PNDC) pris

Pond Coin (PNDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pond Coin (PNDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNDCs tokenomics, kan du utforske PNDC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PNDC Interessert i å legge til Pond Coin (PNDC) i porteføljen din?

Pond Coin (PNDC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PNDC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PNDC nå!

PNDC prisforutsigelse Vil du vite hvor PNDC kan være på vei? Vår PNDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PNDC tokenets prisforutsigelse nå!

