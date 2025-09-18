Dagens Pond Coin livepris er 0.00000010074 USD. Spor prisoppdateringer for PNDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pond Coin livepris er 0.00000010074 USD. Spor prisoppdateringer for PNDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pond Coin Logo

Pond Coin Pris(PNDC)

1 PNDC til USD livepris:

$0.00000010067
$0.00000010067$0.00000010067
-1.57%1D
USD
Pond Coin (PNDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:18:43 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000009487
$ 0.00000009487$ 0.00000009487
24 timer lav
$ 0.00000010653
$ 0.00000010653$ 0.00000010653
24 timer høy

$ 0.00000009487
$ 0.00000009487$ 0.00000009487

$ 0.00000010653
$ 0.00000010653$ 0.00000010653

$ 0.000002987715549875
$ 0.000002987715549875$ 0.000002987715549875

$ 0.000000000000000003
$ 0.000000000000000003$ 0.000000000000000003

-2.53%

-1.56%

-8.82%

-8.82%

Pond Coin (PNDC) sanntidsprisen er $ 0.00000010074. I løpet av de siste 24 timene har PNDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000009487 og et toppnivå på $ 0.00000010653, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNDC er $ 0.000002987715549875, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000000000003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNDC endret seg med -2.53% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og -8.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pond Coin (PNDC) Markedsinformasjon

No.3912

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.27K
$ 58.27K$ 58.27K

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

0.00
0.00 0.00

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Pond Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.27K. Den sirkulerende forsyningen på PNDC er 0.00, med en total tilgang på 22551271108212. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.27M.

Pond Coin (PNDC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pond Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000000016057-1.56%
30 dager$ -0.00000004103-28.95%
60 dager$ -0.00000019435-65.87%
90 dager$ +0.00000006701+198.66%
Pond Coin Prisendring i dag

I dag registrerte PNDC en endring på $ -0.0000000016057 (-1.56%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pond Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000004103 (-28.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pond Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PNDC en endring på $ -0.00000019435 (-65.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pond Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000006701+198.66% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pond Coin (PNDC)?

Sjekk ut Pond Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pond Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PNDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pond Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pond Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pond Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pond Coin (PNDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pond Coin (PNDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pond Coin.

Sjekk Pond Coinprisprognosen nå!

Pond Coin (PNDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pond Coin (PNDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pond Coin (PNDC)

Leter du etter hvordan du kjøperPond Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pond Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PNDC til lokale valutaer

Pond Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pond Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Pond Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pond Coin

Hvor mye er Pond Coin (PNDC) verdt i dag?
Live PNDC prisen i USD er 0.00000010074 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PNDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PNDC til USD er $ 0.00000010074. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pond Coin?
Markedsverdien for PNDC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PNDC?
Den sirkulerende forsyningen av PNDC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNDC ?
PNDC oppnådde en ATH-pris på 0.000002987715549875 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PNDC?
PNDC så en ATL-pris på 0.000000000000000003 USD.
Hva er handelsvolumet til PNDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNDC er $ 58.27K USD.
Vil PNDC gå høyere i år?
PNDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:18:43 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.00000010067
