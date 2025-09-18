Dagens Plena Finance livepris er 0.000853 USD. Spor prisoppdateringer for PLENA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLENA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plena Finance livepris er 0.000853 USD. Spor prisoppdateringer for PLENA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLENA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Plena Finance Logo

Plena Finance Pris(PLENA)

1 PLENA til USD livepris:

$0.000853
$0.000853$0.000853
+0.58%1D
USD
Plena Finance (PLENA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:12 (UTC+8)

Plena Finance (PLENA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000846
$ 0.000846$ 0.000846
24 timer lav
$ 0.000871
$ 0.000871$ 0.000871
24 timer høy

$ 0.000846
$ 0.000846$ 0.000846

$ 0.000871
$ 0.000871$ 0.000871

$ 0.056203910512605156
$ 0.056203910512605156$ 0.056203910512605156

$ 0.000448794929850895
$ 0.000448794929850895$ 0.000448794929850895

0.00%

+0.58%

-9.07%

-9.07%

Plena Finance (PLENA) sanntidsprisen er $ 0.000853. I løpet av de siste 24 timene har PLENA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000846 og et toppnivå på $ 0.000871, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLENA er $ 0.056203910512605156, mens den rekordlave prisen er $ 0.000448794929850895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLENA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og -9.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plena Finance (PLENA) Markedsinformasjon

No.4182

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.78K
$ 48.78K$ 48.78K

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

0.00
0.00 0.00

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Plena Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 48.78K. Den sirkulerende forsyningen på PLENA er 0.00, med en total tilgang på 1500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.28M.

Plena Finance (PLENA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Plena Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000492+0.58%
30 dager$ -0.001065-55.53%
60 dager$ +0.000012+1.42%
90 dager$ -0.000086-9.16%
Plena Finance Prisendring i dag

I dag registrerte PLENA en endring på $ +0.00000492 (+0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Plena Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001065 (-55.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Plena Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PLENA en endring på $ +0.000012 (+1.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Plena Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000086-9.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Plena Finance (PLENA)?

Sjekk ut Plena Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Plena Finance (PLENA)

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Plena Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PLENA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Plena Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Plena Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Plena Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plena Finance (PLENA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plena Finance (PLENA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plena Finance.

Sjekk Plena Financeprisprognosen nå!

Plena Finance (PLENA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plena Finance (PLENA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLENA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Plena Finance (PLENA)

Leter du etter hvordan du kjøperPlena Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Plena Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PLENA til lokale valutaer

Plena Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Plena Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Plena Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Plena Finance

Hvor mye er Plena Finance (PLENA) verdt i dag?
Live PLENA prisen i USD er 0.000853 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLENA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLENA til USD er $ 0.000853. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plena Finance?
Markedsverdien for PLENA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLENA?
Den sirkulerende forsyningen av PLENA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLENA ?
PLENA oppnådde en ATH-pris på 0.056203910512605156 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLENA?
PLENA så en ATL-pris på 0.000448794929850895 USD.
Hva er handelsvolumet til PLENA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLENA er $ 48.78K USD.
Vil PLENA gå høyere i år?
PLENA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLENA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:01:12 (UTC+8)

Plena Finance (PLENA) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

