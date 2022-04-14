Plena Finance (PLENA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plena Finance (PLENA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plena Finance (PLENA) Informasjon In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios. Offisiell nettside: https://plena.finance/ Teknisk dokument: https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8 Kjøp PLENA nå!

Plena Finance (PLENA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plena Finance (PLENA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M All-time high: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 All-Time Low: $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 Nåværende pris: $ 0.00084 $ 0.00084 $ 0.00084 Lær mer om Plena Finance (PLENA) pris

Plena Finance (PLENA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plena Finance (PLENA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLENA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLENA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLENAs tokenomics, kan du utforske PLENA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PLENA Interessert i å legge til Plena Finance (PLENA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PLENA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PLENA på MEXC nå!

Plena Finance (PLENA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PLENA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PLENA nå!

PLENA prisforutsigelse Vil du vite hvor PLENA kan være på vei? Vår PLENA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PLENA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!