PIVX (PIVX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PIVX (PIVX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PIVX (PIVX) Informasjon PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments. Offisiell nettside: https://pivx.org Teknisk dokument: https://pivx.org/whitepaper Blokkutforsker: https://chainz.cryptoid.info/pivx/ Kjøp PIVX nå!

PIVX (PIVX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PIVX (PIVX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Total forsyning: $ 96.51M $ 96.51M $ 96.51M Sirkulerende forsyning: $ 96.53M $ 96.53M $ 96.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M All-time high: $ 0.4901 $ 0.4901 $ 0.4901 All-Time Low: $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 Nåværende pris: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Lær mer om PIVX (PIVX) pris

PIVX (PIVX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PIVX (PIVX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIVX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIVX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIVXs tokenomics, kan du utforske PIVX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PIVX Interessert i å legge til PIVX (PIVX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PIVX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PIVX på MEXC nå!

PIVX (PIVX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PIVX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PIVX nå!

PIVX prisforutsigelse Vil du vite hvor PIVX kan være på vei? Vår PIVX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIVX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!