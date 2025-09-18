Hva er PIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PIVX (PIVX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PIVX (PIVX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PIVX.

PIVX (PIVX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PIVX (PIVX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIVX tokenets omfattende tokenomics nå!

PIVX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PIVX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PIVX Hvor mye er PIVX (PIVX) verdt i dag? Live PIVX prisen i USD er 0.1343 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PIVX-til-USD-pris? $ 0.1343 . Hva er markedsverdien for PIVX? Markedsverdien for PIVX er $ 12.96M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PIVX? Den sirkulerende forsyningen av PIVX er 96.49M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIVX ? PIVX oppnådde en ATH-pris på 14.558699607849121 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PIVX? PIVX så en ATL-pris på 0.000421967008151114 USD . Hva er handelsvolumet til PIVX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PIVX er $ 232.15K USD .

PIVX (PIVX) Viktige bransjeoppdateringer

