Hva er Pitbull (PIT)

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

Pitbull Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pitbull (PIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pitbull (PIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pitbull.

Pitbull (PIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pitbull (PIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pitbull Hvor mye er Pitbull (PIT) verdt i dag? Live PIT prisen i USD er 0.0000000003093 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er markedsverdien for Pitbull? Markedsverdien for PIT er $ 12.43M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PIT? Den sirkulerende forsyningen av PIT er 40,192.16T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIT ? PIT oppnådde en ATH-pris på 0.00000001 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PIT? PIT så en ATL-pris på 0 USD .

Pitbull (PIT) Viktige bransjeoppdateringer

