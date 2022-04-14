Pitbull (PIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pitbull (PIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pitbull (PIT) Informasjon Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Offisiell nettside: https://bscpitbull.com/ Teknisk dokument: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Kjøp PIT nå!

Pitbull (PIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pitbull (PIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.87M $ 12.87M $ 12.87M Total forsyning: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.02M $ 32.02M $ 32.02M All-time high: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0000000003202 $ 0.0000000003202 $ 0.0000000003202 Lær mer om Pitbull (PIT) pris

Pitbull (PIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pitbull (PIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PITs tokenomics, kan du utforske PIT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PIT Interessert i å legge til Pitbull (PIT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PIT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PIT på MEXC nå!

Pitbull (PIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PIT nå!

PIT prisforutsigelse Vil du vite hvor PIT kan være på vei? Vår PIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!