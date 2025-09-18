Dagens Pi Network livepris er 0.35282 USD. Spor prisoppdateringer for PI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pi Network livepris er 0.35282 USD. Spor prisoppdateringer for PI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pi Network Logo

Pi Network Pris(PI)

1 PI til USD livepris:

$0.35282
-0.42%1D
USD
Pi Network (PI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:18:07 (UTC+8)

Pi Network (PI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.35
24 timer lav
$ 0.36413
24 timer høy

$ 0.35
$ 0.36413
$ 2.9816444104522235
$ 0.3303824038675035
+0.35%

-0.42%

-1.41%

-1.41%

Pi Network (PI) sanntidsprisen er $ 0.35282. I løpet av de siste 24 timene har PI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.35 og et toppnivå på $ 0.36413, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PI er $ 2.9816444104522235, mens den rekordlave prisen er $ 0.3303824038675035.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PI endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pi Network (PI) Markedsinformasjon

No.42

$ 2.87B
$ 1.37M
$ 35.28B
8.14B
100,000,000,000
100,000,000,000
8.14%

0.07%

PINETWORK

Nåværende markedsverdi på Pi Network er $ 2.87B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.37M. Den sirkulerende forsyningen på PI er 8.14B, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.28B.

Pi Network (PI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pi Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0014881-0.42%
30 dager$ -0.00394-1.11%
60 dager$ -0.09654-21.49%
90 dager$ -0.17365-32.99%
Pi Network Prisendring i dag

I dag registrerte PI en endring på $ -0.0014881 (-0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pi Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00394 (-1.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pi Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PI en endring på $ -0.09654 (-21.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pi Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.17365-32.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pi Network (PI)?

Sjekk ut Pi Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pi Network (PI)

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Pi Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pi Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pi Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pi Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pi Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pi Network (PI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pi Network (PI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pi Network.

Sjekk Pi Networkprisprognosen nå!

Pi Network (PI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pi Network (PI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pi Network (PI)

Leter du etter hvordan du kjøperPi Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pi Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PI til lokale valutaer

Pi Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pi Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pi Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pi Network

Hvor mye er Pi Network (PI) verdt i dag?
Live PI prisen i USD er 0.35282 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PI til USD er $ 0.35282. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pi Network?
Markedsverdien for PI er $ 2.87B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PI?
Den sirkulerende forsyningen av PI er 8.14B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPI ?
PI oppnådde en ATH-pris på 2.9816444104522235 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PI?
PI så en ATL-pris på 0.3303824038675035 USD.
Hva er handelsvolumet til PI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PI er $ 1.37M USD.
Vil PI gå høyere i år?
PI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Pi Network (PI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

