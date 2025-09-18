Hva er Pi Network (PI)

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Pi Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pi Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Pi Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pi Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pi Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pi Network (PI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pi Network (PI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pi Network.

Sjekk Pi Networkprisprognosen nå!

Pi Network (PI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pi Network (PI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pi Network (PI)

Leter du etter hvordan du kjøperPi Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pi Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Pi Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pi Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pi Network Hvor mye er Pi Network (PI) verdt i dag? Live PI prisen i USD er 0.35282 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PI-til-USD-pris? $ 0.35282 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pi Network? Markedsverdien for PI er $ 2.87B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PI? Den sirkulerende forsyningen av PI er 8.14B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPI ? PI oppnådde en ATH-pris på 2.9816444104522235 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PI? PI så en ATL-pris på 0.3303824038675035 USD . Hva er handelsvolumet til PI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PI er $ 1.37M USD . Vil PI gå høyere i år? PI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PI prisprognosen for en mer grundig analyse.

