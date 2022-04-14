DePHY (PHY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DePHY (PHY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DePHY (PHY) Informasjon DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Offisiell nettside: https://dephy.io Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Kjøp PHY nå!

DePHY (PHY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DePHY (PHY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 610.22K $ 610.22K $ 610.22K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.44M $ 8.44M $ 8.44M All-time high: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 All-Time Low: $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 Nåværende pris: $ 0.008441 $ 0.008441 $ 0.008441 Lær mer om DePHY (PHY) pris

DePHY (PHY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DePHY (PHY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHYs tokenomics, kan du utforske PHY tokenets livepris!

DePHY (PHY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PHY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PHY nå!

PHY prisforutsigelse Vil du vite hvor PHY kan være på vei? Vår PHY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHY tokenets prisforutsigelse nå!

