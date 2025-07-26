PHY

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

NavnPHY

RangeringNo.2484

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.31%

Opplagsforsyning72,292,500

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.0722%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.10505401205828585,2025-07-26

Laveste pris0.005936336537173587,2025-09-03

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonDePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
PHY/USDT
DePHY
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (PHY)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
PHY/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (PHY)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...