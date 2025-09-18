Hva er DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

DePHY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DePHY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PHY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DePHY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DePHY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DePHY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DePHY (PHY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DePHY (PHY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DePHY.

Sjekk DePHYprisprognosen nå!

DePHY (PHY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DePHY (PHY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PHY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DePHY (PHY)

Leter du etter hvordan du kjøperDePHY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DePHY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av DePHY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DePHY Hvor mye er DePHY (PHY) verdt i dag? Live PHY prisen i USD er 0.008404 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PHY-til-USD-pris? $ 0.008404 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PHY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DePHY? Markedsverdien for PHY er $ 607.55K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PHY? Den sirkulerende forsyningen av PHY er 72.29M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHY ? PHY oppnådde en ATH-pris på 0.10505401205828585 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PHY? PHY så en ATL-pris på 0.005936336537173587 USD . Hva er handelsvolumet til PHY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHY er $ 137.34K USD . Vil PHY gå høyere i år? PHY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHY prisprognosen for en mer grundig analyse.

