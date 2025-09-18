Dagens Phoenix Global livepris er 0.563 USD. Spor prisoppdateringer for PHB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Phoenix Global livepris er 0.563 USD. Spor prisoppdateringer for PHB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.5626
$0.5626
-0.38%1D
Phoenix Global (PHB) Live prisdiagram
Phoenix Global (PHB) Prisinformasjon (USD)

$ 0.5596
$ 0.5596
$ 0.602
$ 0.602
$ 0.5596
$ 0.5596

$ 0.602
$ 0.602

$ 4.094629014078536
$ 4.094629014078536

$ 0.06654096148398123
$ 0.06654096148398123

+0.16%

-0.38%

-6.27%

-6.27%

Phoenix Global (PHB) sanntidsprisen er $ 0.563. I løpet av de siste 24 timene har PHB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5596 og et toppnivå på $ 0.602, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHB er $ 4.094629014078536, mens den rekordlave prisen er $ 0.06654096148398123.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHB endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -6.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phoenix Global (PHB) Markedsinformasjon

$ 33.10M
$ 33.10M

$ 897.19K
$ 897.19K

$ 36.03M
$ 36.03M

58.79M
58.79M

64,000,000
64,000,000

58,791,738.22884454
58,791,738.22884454

91.86%

Nåværende markedsverdi på Phoenix Global er $ 33.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 897.19K. Den sirkulerende forsyningen på PHB er 58.79M, med en total tilgang på 58791738.22884454. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.03M.

Phoenix Global (PHB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Phoenix Global for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002146-0.38%
30 dager$ -0.0074-1.30%
60 dager$ -0.1199-17.56%
90 dager$ +0.1701+43.29%
Phoenix Global Prisendring i dag

I dag registrerte PHB en endring på $ -0.002146 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Phoenix Global 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0074 (-1.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Phoenix Global 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PHB en endring på $ -0.1199 (-17.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Phoenix Global 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1701+43.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Phoenix Global (PHB)?

Sjekk ut Phoenix Global Prishistorikk-siden nå.

Hva er Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Phoenix Global investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PHB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Phoenix Global på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Phoenix Global kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Phoenix Global Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Phoenix Global (PHB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Phoenix Global (PHB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Phoenix Global.

Sjekk Phoenix Globalprisprognosen nå!

Phoenix Global (PHB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Phoenix Global (PHB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PHB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Phoenix Global (PHB)

Leter du etter hvordan du kjøperPhoenix Global? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Phoenix Global på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PHB til lokale valutaer

1 Phoenix Global(PHB) til VND
14,815.345
1 Phoenix Global(PHB) til AUD
A$0.85013
1 Phoenix Global(PHB) til GBP
0.41662
1 Phoenix Global(PHB) til EUR
0.47855
1 Phoenix Global(PHB) til USD
$0.563
1 Phoenix Global(PHB) til MYR
RM2.3646
1 Phoenix Global(PHB) til TRY
23.29694
1 Phoenix Global(PHB) til JPY
¥82.761
1 Phoenix Global(PHB) til ARS
ARS$830.37996
1 Phoenix Global(PHB) til RUB
47.0105
1 Phoenix Global(PHB) til INR
49.59467
1 Phoenix Global(PHB) til IDR
Rp9,383.32958
1 Phoenix Global(PHB) til KRW
786.30832
1 Phoenix Global(PHB) til PHP
32.12478
1 Phoenix Global(PHB) til EGP
￡E.27.11408
1 Phoenix Global(PHB) til BRL
R$2.98953
1 Phoenix Global(PHB) til CAD
C$0.77131
1 Phoenix Global(PHB) til BDT
68.53962
1 Phoenix Global(PHB) til NGN
841.54988
1 Phoenix Global(PHB) til COP
$2,199.21875
1 Phoenix Global(PHB) til ZAR
R.9.75116
1 Phoenix Global(PHB) til UAH
23.26316
1 Phoenix Global(PHB) til TZS
T.Sh.1,393.56012
1 Phoenix Global(PHB) til VES
Bs91.769
1 Phoenix Global(PHB) til CLP
$537.665
1 Phoenix Global(PHB) til PKR
Rs159.80192
1 Phoenix Global(PHB) til KZT
304.81383
1 Phoenix Global(PHB) til THB
฿17.90903
1 Phoenix Global(PHB) til TWD
NT$17.01949
1 Phoenix Global(PHB) til AED
د.إ2.06621
1 Phoenix Global(PHB) til CHF
Fr0.44477
1 Phoenix Global(PHB) til HKD
HK$4.37451
1 Phoenix Global(PHB) til AMD
֏215.4601
1 Phoenix Global(PHB) til MAD
.د.م5.07826
1 Phoenix Global(PHB) til MXN
$10.35357
1 Phoenix Global(PHB) til SAR
ريال2.11125
1 Phoenix Global(PHB) til ETB
Br80.82991
1 Phoenix Global(PHB) til KES
KSh72.72834
1 Phoenix Global(PHB) til JOD
د.أ0.399167
1 Phoenix Global(PHB) til PLN
2.03806
1 Phoenix Global(PHB) til RON
лв2.42653
1 Phoenix Global(PHB) til SEK
kr5.29783
1 Phoenix Global(PHB) til BGN
лв0.93458
1 Phoenix Global(PHB) til HUF
Ft187.03986
1 Phoenix Global(PHB) til CZK
11.63721
1 Phoenix Global(PHB) til KWD
د.ك0.171715
1 Phoenix Global(PHB) til ILS
1.87479
1 Phoenix Global(PHB) til BOB
Bs3.89033
1 Phoenix Global(PHB) til AZN
0.9571
1 Phoenix Global(PHB) til TJS
SM5.26968
1 Phoenix Global(PHB) til GEL
1.5201
1 Phoenix Global(PHB) til AOA
Kz513.21391
1 Phoenix Global(PHB) til BHD
.د.ب0.212251
1 Phoenix Global(PHB) til BMD
$0.563
1 Phoenix Global(PHB) til DKK
kr3.57505
1 Phoenix Global(PHB) til HNL
L14.75623
1 Phoenix Global(PHB) til MUR
25.52642
1 Phoenix Global(PHB) til NAD
$9.76805
1 Phoenix Global(PHB) til NOK
kr5.59622
1 Phoenix Global(PHB) til NZD
$0.9571
1 Phoenix Global(PHB) til PAB
B/.0.563
1 Phoenix Global(PHB) til PGK
K2.35334
1 Phoenix Global(PHB) til QAR
ر.ق2.04369
1 Phoenix Global(PHB) til RSD
дин.56.15362
1 Phoenix Global(PHB) til UZS
soʻm6,950.61221
1 Phoenix Global(PHB) til ALL
L46.42498
1 Phoenix Global(PHB) til ANG
ƒ1.00777
1 Phoenix Global(PHB) til AWG
ƒ1.0134
1 Phoenix Global(PHB) til BBD
$1.126
1 Phoenix Global(PHB) til BAM
KM0.93458
1 Phoenix Global(PHB) til BIF
Fr1,680.555
1 Phoenix Global(PHB) til BND
$0.72064
1 Phoenix Global(PHB) til BSD
$0.563
1 Phoenix Global(PHB) til JMD
$90.31083
1 Phoenix Global(PHB) til KHR
2,261.04178
1 Phoenix Global(PHB) til KMF
Fr235.334
1 Phoenix Global(PHB) til LAK
12,239.13019
1 Phoenix Global(PHB) til LKR
Rs170.29624
1 Phoenix Global(PHB) til MDL
L9.2895
1 Phoenix Global(PHB) til MGA
Ar2,491.14551
1 Phoenix Global(PHB) til MOP
P4.50963
1 Phoenix Global(PHB) til MVR
8.6139
1 Phoenix Global(PHB) til MWK
MK977.42993
1 Phoenix Global(PHB) til MZN
MT35.9757
1 Phoenix Global(PHB) til NPR
Rs79.33796
1 Phoenix Global(PHB) til PYG
4,020.946
1 Phoenix Global(PHB) til RWF
Fr815.787
1 Phoenix Global(PHB) til SBD
$4.6166
1 Phoenix Global(PHB) til SCR
8.06779
1 Phoenix Global(PHB) til SRD
$21.44467
1 Phoenix Global(PHB) til SVC
$4.92625
1 Phoenix Global(PHB) til SZL
L9.76805
1 Phoenix Global(PHB) til TMT
m1.9705
1 Phoenix Global(PHB) til TND
د.ت1.63833
1 Phoenix Global(PHB) til TTD
$3.81151
1 Phoenix Global(PHB) til UGX
Sh1,975.004
1 Phoenix Global(PHB) til XAF
Fr314.154
1 Phoenix Global(PHB) til XCD
$1.5201
1 Phoenix Global(PHB) til XOF
Fr314.154
1 Phoenix Global(PHB) til XPF
Fr56.863
1 Phoenix Global(PHB) til BWP
P7.49916
1 Phoenix Global(PHB) til BZD
$1.13163
1 Phoenix Global(PHB) til CVE
$52.79814
1 Phoenix Global(PHB) til DJF
Fr99.651
1 Phoenix Global(PHB) til DOP
$34.91726
1 Phoenix Global(PHB) til DZD
د.ج72.94228
1 Phoenix Global(PHB) til FJD
$1.26675
1 Phoenix Global(PHB) til GNF
Fr4,895.285
1 Phoenix Global(PHB) til GTQ
Q4.31258
1 Phoenix Global(PHB) til GYD
$117.83027
1 Phoenix Global(PHB) til ISK
kr68.123

For en mer dyptgående forståelse av Phoenix Global, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Phoenix Global nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Phoenix Global

Hvor mye er Phoenix Global (PHB) verdt i dag?
Live PHB prisen i USD er 0.563 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PHB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PHB til USD er $ 0.563. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Phoenix Global?
Markedsverdien for PHB er $ 33.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PHB?
Den sirkulerende forsyningen av PHB er 58.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHB ?
PHB oppnådde en ATH-pris på 4.094629014078536 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PHB?
PHB så en ATL-pris på 0.06654096148398123 USD.
Hva er handelsvolumet til PHB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHB er $ 897.19K USD.
Vil PHB gå høyere i år?
PHB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Phoenix Global (PHB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

