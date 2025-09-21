Phoenix Global (PHB)-prisforutsigelse (USD)

Få Phoenix Global prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PHB vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Phoenix Global % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.571 $0.571 $0.571 -0.05% USD Faktisk Prediksjon Phoenix Global-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Phoenix Global potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.571 i 2025. Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Phoenix Global potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.59955 i 2026. Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHB for 2027 $ 0.629527 med en 10.25% vekstrate. Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHB for 2028 $ 0.661003 med en 15.76% vekstrate. Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHB for 2029 $ 0.694054 med en 21.55% vekstrate. Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHB for 2030 $ 0.728756 med en 27.63% vekstrate. Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Phoenix Global potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1870. Phoenix Global (PHB) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Phoenix Global potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.9336. År Pris Vekst 2025 $ 0.571 0.00%

2026 $ 0.59955 5.00%

2027 $ 0.629527 10.25%

2028 $ 0.661003 15.76%

2029 $ 0.694054 21.55%

2030 $ 0.728756 27.63%

2031 $ 0.765194 34.01%

2032 $ 0.803454 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.843627 47.75%

2034 $ 0.885808 55.13%

2035 $ 0.930098 62.89%

2036 $ 0.976603 71.03%

2037 $ 1.0254 79.59%

2038 $ 1.0767 88.56%

2039 $ 1.1305 97.99%

2040 $ 1.1870 107.89% Vis mer Kortsiktig Phoenix Global-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.571 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.571078 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.571547 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.573346 0.41% Phoenix Global (PHB) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PHB September 21, 2025(I dag) er $0.571 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Phoenix Global (PHB) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PHB, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.571078 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Phoenix Global (PHB) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PHB, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.571547 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Phoenix Global (PHB) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PHB $0.573346 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Phoenix Global prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.571$ 0.571 $ 0.571 Prisendring (24 t) -0.05% Markedsverdi $ 33.58M$ 33.58M $ 33.58M Opplagsforsyning 58.80M 58.80M 58.80M Volum (24 timer) $ 461.39K$ 461.39K $ 461.39K Volum (24 timer) -- Den siste PHB-prisen er $ 0.571. Den har en 24-timers endring på -0.05%, med et 24-timers handelsvolum på $ 461.39K. Videre har PHB en sirkulerende forsyning på 58.80M og total markedsverdi på $ 33.58M. Se PHB livepris

Hvordan kjøpe Phoenix Global (PHB) Prøver du å kjøpe PHB? Du kan nå kjøpe PHB via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Phoenix Global og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PHB nå

Phoenix Global Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Phoenix Global direktepris, er gjeldende pris for Phoenix Global 0.5711USD. Den sirkulerende forsyningen av Phoenix Global(PHB) er 0.00 PHB , som gir den en markedsverdi på $33.58M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.007599 $ 0.5778 $ 0.5583

7 dager -0.06% $ -0.037900 $ 0.6099 $ 0.5431

30 dager 0.04% $ 0.019799 $ 0.6444 $ 0.5055 24-timers ytelse De siste 24 timene har Phoenix Global vist en prisbevegelse på $0.007599 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Phoenix Global handlet på en topp på $0.6099 og en bunn på $0.5431 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til PHB for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Phoenix Global opplevd en 0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $0.019799 av dens verdi. Dette indikerer at PHB kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Phoenix Global prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PHB prishistorikk

Hvordan fungerer Phoenix Global (PHB) prisforutsigelsesmodul? Phoenix Global-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PHB basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Phoenix Global det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PHB, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Phoenix Global. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PHB. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PHB for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Phoenix Global.

Hvorfor er PHB-prisforutsigelse viktig?

PHB-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

