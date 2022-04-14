Phoenix Global (PHB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phoenix Global (PHB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phoenix Global (PHB) Informasjon Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Offisiell nettside: https://www.phoenix.global/ Teknisk dokument: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Kjøp PHB nå!

Phoenix Global (PHB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phoenix Global (PHB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.61M $ 31.61M $ 31.61M Total forsyning: $ 58.84M $ 58.84M $ 58.84M Sirkulerende forsyning: $ 58.84M $ 58.84M $ 58.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.37M $ 34.37M $ 34.37M All-time high: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 All-Time Low: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Nåværende pris: $ 0.5371 $ 0.5371 $ 0.5371 Lær mer om Phoenix Global (PHB) pris

Phoenix Global (PHB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phoenix Global (PHB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHBs tokenomics, kan du utforske PHB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PHB Interessert i å legge til Phoenix Global (PHB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PHB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PHB på MEXC nå!

Phoenix Global (PHB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PHB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PHB nå!

PHB prisforutsigelse Vil du vite hvor PHB kan være på vei? Vår PHB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!