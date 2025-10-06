Pumpfun Pepe pris i dag

Sanntids Pumpfun Pepe (PFP) pris i dag er $ 0.002057, med en 22.29% endring de siste 24 timene. Nåværende PFP til USD konverteringssats er $ 0.002057 per PFP.

Pumpfun Pepe rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PFP. I løpet av de siste 24 timene PFP har den blitt handlet mellom $ 0.001475(laveste) og $ 0.002097 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PFP beveget seg +8.43% i løpet av den siste timen og +64.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.51K.

Pumpfun Pepe (PFP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 57.51K$ 57.51K $ 57.51K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Pumpfun Pepe er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.51K. Den sirkulerende forsyningen på PFP er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.