Pumpfun Pepe (PFP)-prisforutsigelse (USD)

Få Pumpfun Pepe prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PFP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PFP

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pumpfun Pepe % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00181 $0.00181 $0.00181 -14.74% USD Faktisk Prediksjon Pumpfun Pepe-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pumpfun Pepe potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00181 i 2025. Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pumpfun Pepe potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001900 i 2026. Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PFP for 2027 $ 0.001995 med en 10.25% vekstrate. Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PFP for 2028 $ 0.002095 med en 15.76% vekstrate. Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PFP for 2029 $ 0.002200 med en 21.55% vekstrate. Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PFP for 2030 $ 0.002310 med en 27.63% vekstrate. Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pumpfun Pepe potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003762. Pumpfun Pepe (PFP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pumpfun Pepe potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006129. År Pris Vekst 2025 $ 0.00181 0.00%

2026 $ 0.001900 5.00%

2027 $ 0.001995 10.25%

2028 $ 0.002095 15.76%

2029 $ 0.002200 21.55%

2030 $ 0.002310 27.63%

2031 $ 0.002425 34.01%

2032 $ 0.002546 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002674 47.75%

2034 $ 0.002807 55.13%

2035 $ 0.002948 62.89%

2036 $ 0.003095 71.03%

2037 $ 0.003250 79.59%

2038 $ 0.003413 88.56%

2039 $ 0.003583 97.99%

2040 $ 0.003762 107.89% Vis mer Kortsiktig Pumpfun Pepe-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.00181 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.001810 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.001811 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.001817 0.41% Pumpfun Pepe (PFP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PFP November 24, 2025(I dag) er $0.00181 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pumpfun Pepe (PFP) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PFP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001810 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pumpfun Pepe (PFP) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PFP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001811 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pumpfun Pepe (PFP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PFP $0.001817 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pumpfun Pepe prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00181$ 0.00181 $ 0.00181 Prisendring (24 t) -14.74% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 55.68K$ 55.68K $ 55.68K Volum (24 timer) -- Den siste PFP-prisen er $ 0.00181. Den har en 24-timers endring på -14.74%, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.68K. Videre har PFP en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se PFP livepris

Hvordan kjøpe Pumpfun Pepe (PFP) Prøver du å kjøpe PFP? Du kan nå kjøpe PFP via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Pumpfun Pepe og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PFP nå

Pumpfun Pepe Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pumpfun Pepe direktepris, er gjeldende pris for Pumpfun Pepe 0.001817USD. Den sirkulerende forsyningen av Pumpfun Pepe(PFP) er 0.00 PFP , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.08% $ 0.000137 $ 0.002204 $ 0.001606

7 dager 0.48% $ 0.000569 $ 0.002204 $ 0.001073

30 dager 0.07% $ 0.000110 $ 0.004516 $ 0.001073 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pumpfun Pepe vist en prisbevegelse på $0.000137 , noe som gjenspeiler en 0.08% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pumpfun Pepe handlet på en topp på $0.002204 og en bunn på $0.001073 . Det så en prisendring på 0.48% . Denne nylige trenden viser potensialet til PFP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pumpfun Pepe opplevd en 0.07% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000110 av dens verdi. Dette indikerer at PFP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pumpfun Pepe prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PFP prishistorikk

Hvordan fungerer Pumpfun Pepe (PFP) prisforutsigelsesmodul? Pumpfun Pepe-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PFP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pumpfun Pepe det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PFP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pumpfun Pepe. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PFP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PFP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pumpfun Pepe.

Hvorfor er PFP-prisforutsigelse viktig?

PFP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PFP nå? I følge dine forutsigelser vil PFP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PFP neste måned? I følge Pumpfun Pepe (PFP)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PFP-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PFP koste i 2026? Prisen på 1 Pumpfun Pepe (PFP) i dag er $0.00181 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PFP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PFP i 2027? Pumpfun Pepe (PFP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PFP innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PFP i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pumpfun Pepe (PFP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PFP i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pumpfun Pepe (PFP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PFP koste i 2030? Prisen på 1 Pumpfun Pepe (PFP) i dag er $0.00181 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PFP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PFP i 2040? Pumpfun Pepe (PFP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PFP innen 2040. Registrer deg nå