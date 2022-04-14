Perpetual Protocol (PERP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Perpetual Protocol (PERP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Perpetual Protocol (PERP) Informasjon Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Offisiell nettside: https://perp.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Kjøp PERP nå!

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Perpetual Protocol (PERP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.65M $ 45.65M $ 45.65M All-time high: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 All-Time Low: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Nåværende pris: $ 0.3043 $ 0.3043 $ 0.3043 Lær mer om Perpetual Protocol (PERP) pris

Perpetual Protocol (PERP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Perpetual Protocol (PERP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PERP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PERP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PERPs tokenomics, kan du utforske PERP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PERP Interessert i å legge til Perpetual Protocol (PERP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PERP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PERP på MEXC nå!

Perpetual Protocol (PERP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PERP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PERP nå!

PERP prisforutsigelse Vil du vite hvor PERP kan være på vei? Vår PERP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PERP tokenets prisforutsigelse nå!

