Basert på forutsigelsen din, kan Perpetual Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.2708 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Perpetual Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.28434 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PERP for 2027 $ 0.298557 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PERP for 2028 $ 0.313484 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PERP for 2029 $ 0.329159 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PERP for 2030 $ 0.345617 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Perpetual Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.562973.

I 2050 kan prisen på Perpetual Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.917024.