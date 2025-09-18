Dagens Perpetual Protocol livepris er 0.2594 USD. Spor prisoppdateringer for PERP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PERP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Perpetual Protocol livepris er 0.2594 USD. Spor prisoppdateringer for PERP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PERP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Perpetual Protocol Logo

Perpetual Protocol Pris(PERP)

1 PERP til USD livepris:

-0.61%1D
USD
Perpetual Protocol (PERP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:17:31 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.42%

-0.61%

-6.56%

-6.56%

Perpetual Protocol (PERP) sanntidsprisen er $ 0.2594. I løpet av de siste 24 timene har PERP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2577 og et toppnivå på $ 0.2743, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PERP er $ 24.84327338, mens den rekordlave prisen er $ 0.16472737216386243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PERP endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -6.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Perpetual Protocol (PERP) Markedsinformasjon

No.979

ETH

Nåværende markedsverdi på Perpetual Protocol er $ 17.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 182.66K. Den sirkulerende forsyningen på PERP er 66.00M, med en total tilgang på 150000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.91M.

Perpetual Protocol (PERP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Perpetual Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001592-0.61%
30 dager$ -0.0214-7.63%
60 dager$ -0.0336-11.47%
90 dager$ +0.0526+25.43%
Perpetual Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte PERP en endring på $ -0.001592 (-0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Perpetual Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0214 (-7.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Perpetual Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PERP en endring på $ -0.0336 (-11.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Perpetual Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0526+25.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Perpetual Protocol (PERP)?

Sjekk ut Perpetual Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Perpetual Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PERP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Perpetual Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Perpetual Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Perpetual Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Perpetual Protocol (PERP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Perpetual Protocol (PERP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Perpetual Protocol.

Sjekk Perpetual Protocolprisprognosen nå!

Perpetual Protocol (PERP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Perpetual Protocol (PERP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PERP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Perpetual Protocol (PERP)

Leter du etter hvordan du kjøperPerpetual Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Perpetual Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Perpetual Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Perpetual Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Perpetual Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Perpetual Protocol

Hvor mye er Perpetual Protocol (PERP) verdt i dag?
Live PERP prisen i USD er 0.2594 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PERP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PERP til USD er $ 0.2594. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Perpetual Protocol?
Markedsverdien for PERP er $ 17.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PERP?
Den sirkulerende forsyningen av PERP er 66.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPERP ?
PERP oppnådde en ATH-pris på 24.84327338 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PERP?
PERP så en ATL-pris på 0.16472737216386243 USD.
Hva er handelsvolumet til PERP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PERP er $ 182.66K USD.
Vil PERP gå høyere i år?
PERP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PERP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Perpetual Protocol (PERP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

