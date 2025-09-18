Hva er Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Perpetual Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PERP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Perpetual Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Perpetual Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Perpetual Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Perpetual Protocol (PERP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Perpetual Protocol (PERP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Perpetual Protocol.

Sjekk Perpetual Protocolprisprognosen nå!

Perpetual Protocol (PERP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Perpetual Protocol (PERP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PERP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Perpetual Protocol (PERP)

Leter du etter hvordan du kjøperPerpetual Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Perpetual Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PERP til lokale valutaer

Prøv konverting

Perpetual Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Perpetual Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Perpetual Protocol Hvor mye er Perpetual Protocol (PERP) verdt i dag? Live PERP prisen i USD er 0.2594 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PERP-til-USD-pris? $ 0.2594 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PERP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Perpetual Protocol? Markedsverdien for PERP er $ 17.12M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PERP? Den sirkulerende forsyningen av PERP er 66.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPERP ? PERP oppnådde en ATH-pris på 24.84327338 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PERP? PERP så en ATL-pris på 0.16472737216386243 USD . Hva er handelsvolumet til PERP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PERP er $ 182.66K USD . Vil PERP gå høyere i år? PERP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PERP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Perpetual Protocol (PERP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?