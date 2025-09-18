Dagens Pepe Unchained livepris er 0.0004452 USD. Spor prisoppdateringer for PEPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pepe Unchained livepris er 0.0004452 USD. Spor prisoppdateringer for PEPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PEPU

PEPU Prisinformasjon

PEPU Offisiell nettside

PEPU tokenomics

PEPU Prisprognose

PEPU-historikk

PEPU Kjøpeguide

PEPU-til-fiat-valutakonverter

Pepe Unchained Logo

Pepe Unchained Pris(PEPU)

1 PEPU til USD livepris:

$0.0004447
$0.0004447$0.0004447
+0.72%1D
USD
Pepe Unchained (PEPU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:33 (UTC+8)

Pepe Unchained (PEPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000426
$ 0.000426$ 0.000426
24 timer lav
$ 0.0005139
$ 0.0005139$ 0.0005139
24 timer høy

$ 0.000426
$ 0.000426$ 0.000426

$ 0.0005139
$ 0.0005139$ 0.0005139

$ 0.002805624327262823
$ 0.002805624327262823$ 0.002805624327262823

$ 0.000435641120832209
$ 0.000435641120832209$ 0.000435641120832209

+0.74%

+0.72%

-11.21%

-11.21%

Pepe Unchained (PEPU) sanntidsprisen er $ 0.0004452. I løpet av de siste 24 timene har PEPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000426 og et toppnivå på $ 0.0005139, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPU er $ 0.002805624327262823, mens den rekordlave prisen er $ 0.000435641120832209.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPU endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og -11.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe Unchained (PEPU) Markedsinformasjon

No.1300

$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M

$ 58.99K
$ 58.99K$ 58.99K

$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M

16.00B
16.00B 16.00B

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Pepe Unchained er $ 7.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.99K. Den sirkulerende forsyningen på PEPU er 16.00B, med en total tilgang på 16000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.12M.

Pepe Unchained (PEPU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pepe Unchained for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000003179+0.72%
30 dager$ -0.0000544-10.89%
60 dager$ -0.0004843-52.11%
90 dager$ -0.0004677-51.24%
Pepe Unchained Prisendring i dag

I dag registrerte PEPU en endring på $ +0.000003179 (+0.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pepe Unchained 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000544 (-10.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pepe Unchained 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PEPU en endring på $ -0.0004843 (-52.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pepe Unchained 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0004677-51.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pepe Unchained (PEPU)?

Sjekk ut Pepe Unchained Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pepe Unchained investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PEPU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pepe Unchained på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pepe Unchained kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pepe Unchained Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pepe Unchained (PEPU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pepe Unchained (PEPU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pepe Unchained.

Sjekk Pepe Unchainedprisprognosen nå!

Pepe Unchained (PEPU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pepe Unchained (PEPU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEPU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pepe Unchained (PEPU)

Leter du etter hvordan du kjøperPepe Unchained? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pepe Unchained på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Pepe Unchained Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pepe Unchained, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Pepe Unchained nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pepe Unchained

Hvor mye er Pepe Unchained (PEPU) verdt i dag?
Live PEPU prisen i USD er 0.0004452 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEPU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEPU til USD er $ 0.0004452. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pepe Unchained?
Markedsverdien for PEPU er $ 7.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEPU?
Den sirkulerende forsyningen av PEPU er 16.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEPU ?
PEPU oppnådde en ATH-pris på 0.002805624327262823 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEPU?
PEPU så en ATL-pris på 0.000435641120832209 USD.
Hva er handelsvolumet til PEPU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEPU er $ 58.99K USD.
Vil PEPU gå høyere i år?
PEPU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEPU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:45:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

