Pepe Unchained (PEPU) tokenomics

Pepe Unchained (PEPU) Informasjon Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Offisiell nettside: https://pepeunchained.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Kjøp PEPU nå!

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe Unchained (PEPU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M Total forsyning: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Sirkulerende forsyning: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M All-time high: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 All-Time Low: $ 0.000435641120832209 $ 0.000435641120832209 $ 0.000435641120832209 Nåværende pris: $ 0.000452 $ 0.000452 $ 0.000452 Lær mer om Pepe Unchained (PEPU) pris

Pepe Unchained (PEPU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe Unchained (PEPU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPUs tokenomics, kan du utforske PEPU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PEPU Interessert i å legge til Pepe Unchained (PEPU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PEPU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PEPU på MEXC nå!

Pepe Unchained (PEPU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PEPU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PEPU nå!

PEPU prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPU kan være på vei? Vår PEPU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPU tokenets prisforutsigelse nå!

