PEPU

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

NavnPEPU

RangeringNo.1276

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning15,983,897,555.941368

Maksimal forsyning16,000,000,000

Total forsyning16,000,000,000

Opplagsforsyning0.9989%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.002805624327262823,2025-05-29

Laveste pris0.000412917773405935,2025-09-22

Offentlig blokkjedeETH

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

PEPU/USDT
Pepe Unchained
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (PEPU)
--
24 timers mengde (USDT)
--
