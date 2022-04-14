ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ConstitutionDAO (PEOPLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) Informasjon ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Offisiell nettside: https://www.constitutiondao.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Kjøp PEOPLE nå!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ConstitutionDAO (PEOPLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.10M $ 97.10M $ 97.10M Total forsyning: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Sirkulerende forsyning: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 97.10M $ 97.10M $ 97.10M All-time high: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 All-Time Low: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Nåværende pris: $ 0.01919 $ 0.01919 $ 0.01919 Lær mer om ConstitutionDAO (PEOPLE) pris

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ConstitutionDAO (PEOPLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEOPLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEOPLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEOPLEs tokenomics, kan du utforske PEOPLE tokenets livepris!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PEOPLE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PEOPLE nå!

PEOPLE prisforutsigelse Vil du vite hvor PEOPLE kan være på vei? Vår PEOPLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEOPLE tokenets prisforutsigelse nå!

