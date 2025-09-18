Hva er ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

ConstitutionDAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk PEOPLE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ConstitutionDAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ConstitutionDAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ConstitutionDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ConstitutionDAO (PEOPLE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ConstitutionDAO (PEOPLE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ConstitutionDAO.

Sjekk ConstitutionDAOprisprognosen nå!

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ConstitutionDAO (PEOPLE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEOPLE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ConstitutionDAO (PEOPLE)

Leter du etter hvordan du kjøperConstitutionDAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ConstitutionDAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PEOPLE til lokale valutaer

Prøv konverting

ConstitutionDAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ConstitutionDAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ConstitutionDAO Hvor mye er ConstitutionDAO (PEOPLE) verdt i dag? Live PEOPLE prisen i USD er 0.02005 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PEOPLE-til-USD-pris? $ 0.02005 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PEOPLE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ConstitutionDAO? Markedsverdien for PEOPLE er $ 101.46M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PEOPLE? Den sirkulerende forsyningen av PEOPLE er 5.06B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEOPLE ? PEOPLE oppnådde en ATH-pris på 0.1851931054831471 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PEOPLE? PEOPLE så en ATL-pris på 0.000709875438770561 USD . Hva er handelsvolumet til PEOPLE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEOPLE er $ 439.49K USD . Vil PEOPLE gå høyere i år? PEOPLE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEOPLE prisprognosen for en mer grundig analyse.

