ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

NavnPEOPLE

RangeringNo.405

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.43%

Opplagsforsyning5,060,137,334.7

Maksimal forsyning0

Total forsyning5,060,137,334.7

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.1851931054831471,2021-12-23

Laveste pris0.000709875438770561,2021-11-21

Offentlig blokkjedeETH

Loading...