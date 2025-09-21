Pudgy Penguins (PENGU)-prisforutsigelse (USD)

Pudgy Penguins-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pudgy Penguins potensielt se en vekst på 0,00%. Den kan nå en handelspris på $ 0,034977 i 2025. Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pudgy Penguins potensielt se en vekst på 5,00%. Den kan nå en handelspris på $ 0,036725 i 2026. Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PENGU for 2027 $ 0,038562 med en 10,25% vekstrate. Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PENGU for 2028 $ 0,040490 med en 15,76% vekstrate. Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PENGU for 2029 $ 0,042514 med en 21,55% vekstrate. Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PENGU for 2030 $ 0,044640 med en 27,63% vekstrate. Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pudgy Penguins potensielt se en vekst på 107,89%. Den kan nå en handelspris på $ 0,072714. Pudgy Penguins (PENGU) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pudgy Penguins potensielt se en vekst på 238,64%. Den kan nå en handelspris på $ 0,118444.

Gjeldende Pudgy Penguins prisstatistikk Gjeldende pris $ 0,034977 Prisendring (24 t) -0,51% Markedsverdi $ 2,20B Opplagsforsyning 62,86B Volum (24 timer) $ 7,85M Den siste PENGU-prisen er $ 0,034977. Den har en 24-timers endring på -0,51%, med et 24-timers handelsvolum på $ 7,85M. Videre har PENGU en sirkulerende forsyning på 62,86B og total markedsverdi på $ 2,20B.

Pudgy Penguins Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pudgy Penguins direktepris, er gjeldende pris for Pudgy Penguins 0,03497USD. Den sirkulerende forsyningen av Pudgy Penguins(PENGU) er 0,00 PENGU , som gir den en markedsverdi på $2,20B . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0,02% $ -0,000803 $ 0,035781 $ 0,034153

7 dager -0,02% $ -0,001002 $ 0,039703 $ 0,032134

30 dager 0,14% $ 0,004220 $ 0,039703 $ 0,027594 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pudgy Penguins vist en prisbevegelse på $-0,000803 , noe som gjenspeiler en -0,02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pudgy Penguins handlet på en topp på $0,039703 og en bunn på $0,032134 . Det så en prisendring på -0,02% . Denne nylige trenden viser potensialet til PENGU for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pudgy Penguins opplevd en 0,14% endring, som gjenspeiler omtrent $0,004220 av dens verdi. Dette indikerer at PENGU kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pudgy Penguins prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PENGU prishistorikk

Hvordan fungerer Pudgy Penguins (PENGU) prisforutsigelsesmodul? Pudgy Penguins-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PENGU basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pudgy Penguins det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PENGU, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pudgy Penguins. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PENGU. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PENGU for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pudgy Penguins.

Hvorfor er PENGU-prisforutsigelse viktig?

PENGU-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PENGU nå? I følge dine forutsigelser vil PENGU oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PENGU neste måned? I følge Pudgy Penguins (PENGU)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PENGU-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PENGU koste i 2026? Prisen på 1 Pudgy Penguins (PENGU) i dag er $0,034977 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PENGU øke med 0,00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PENGU i 2027? Pudgy Penguins (PENGU) er for spådd å øke 0,00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PENGU innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PENGU i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pudgy Penguins (PENGU) se en 0,00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PENGU i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pudgy Penguins (PENGU) se en 0,00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PENGU koste i 2030? Prisen på 1 Pudgy Penguins (PENGU) i dag er $0,034977 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PENGU øke med 0,00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PENGU i 2040? Pudgy Penguins (PENGU) er for spådd å øke 0,00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PENGU innen 2040.