Hva er Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pudgy Penguins investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PENGU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Pudgy Penguins på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pudgy Penguins kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pudgy Penguins Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pudgy Penguins (PENGU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pudgy Penguins (PENGU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pudgy Penguins.

Sjekk Pudgy Penguinsprisprognosen nå!

Pudgy Penguins (PENGU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pudgy Penguins (PENGU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PENGU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pudgy Penguins (PENGU)

Leter du etter hvordan du kjøperPudgy Penguins? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pudgy Penguins på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PENGU til lokale valutaer

Prøv konverting

Pudgy Penguins Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pudgy Penguins, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pudgy Penguins Hvor mye er Pudgy Penguins (PENGU) verdt i dag? Live PENGU prisen i USD er 0.035799 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PENGU-til-USD-pris? $ 0.035799 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PENGU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pudgy Penguins? Markedsverdien for PENGU er $ 2.25B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PENGU? Den sirkulerende forsyningen av PENGU er 62.86B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPENGU ? PENGU oppnådde en ATH-pris på 0.05738 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PENGU? PENGU så en ATL-pris på 0.003714633269373105 USD . Hva er handelsvolumet til PENGU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PENGU er $ 12.03M USD . Vil PENGU gå høyere i år? PENGU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PENGU prisprognosen for en mer grundig analyse.

Pudgy Penguins (PENGU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?