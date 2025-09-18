Dagens Pudgy Penguins livepris er 0.035799 USD. Spor prisoppdateringer for PENGU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PENGU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pudgy Penguins livepris er 0.035799 USD. Spor prisoppdateringer for PENGU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PENGU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pudgy Penguins Pris(PENGU)

$0.035789
$0.035789
-0.09%1D
Pudgy Penguins (PENGU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:30:48 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0353
$ 0.0353$ 0.0353
24 timer lav
$ 0.038764
$ 0.038764$ 0.038764
24 timer høy

$ 0.0353
$ 0.0353$ 0.0353

$ 0.038764
$ 0.038764$ 0.038764

$ 0.05738
$ 0.05738$ 0.05738

$ 0.003714633269373105
$ 0.003714633269373105$ 0.003714633269373105

+0.06%

-0.09%

-1.54%

-1.54%

Pudgy Penguins (PENGU) sanntidsprisen er $ 0.035799. I løpet av de siste 24 timene har PENGU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0353 og et toppnivå på $ 0.038764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PENGU er $ 0.05738, mens den rekordlave prisen er $ 0.003714633269373105.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PENGU endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -1.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pudgy Penguins (PENGU) Markedsinformasjon

No.50

$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B

$ 12.03M
$ 12.03M$ 12.03M

$ 3.18B
$ 3.18B$ 3.18B

62.86B
62.86B 62.86B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

0.05%

Nåværende markedsverdi på Pudgy Penguins er $ 2.25B, med et 24-timers handelsvolum på $ 12.03M. Den sirkulerende forsyningen på PENGU er 62.86B, med en total tilgang på 88888888888. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.18B.

Pudgy Penguins (PENGU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pudgy Penguins for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00003224-0.09%
30 dager$ +0.004174+13.19%
60 dager$ -0.001394-3.75%
90 dager$ +0.027159+314.34%
Pudgy Penguins Prisendring i dag

I dag registrerte PENGU en endring på $ -0.00003224 (-0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pudgy Penguins 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.004174 (+13.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pudgy Penguins 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PENGU en endring på $ -0.001394 (-3.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pudgy Penguins 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.027159+314.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pudgy Penguins (PENGU)?

Sjekk ut Pudgy Penguins Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pudgy Penguins investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

Pudgy Penguins Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pudgy Penguins (PENGU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pudgy Penguins (PENGU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pudgy Penguins.

Sjekk Pudgy Penguinsprisprognosen nå!

Pudgy Penguins (PENGU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pudgy Penguins (PENGU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PENGU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pudgy Penguins (PENGU)

Leter du etter hvordan du kjøperPudgy Penguins? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pudgy Penguins på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PENGU til lokale valutaer

1 Pudgy Penguins(PENGU) til VND
942.050685
1 Pudgy Penguins(PENGU) til AUD
A$0.05405649
1 Pudgy Penguins(PENGU) til GBP
0.02649126
1 Pudgy Penguins(PENGU) til EUR
0.03042915
1 Pudgy Penguins(PENGU) til USD
$0.035799
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MYR
RM0.1503558
1 Pudgy Penguins(PENGU) til TRY
1.48136262
1 Pudgy Penguins(PENGU) til JPY
¥5.262453
1 Pudgy Penguins(PENGU) til ARS
ARS$52.80066108
1 Pudgy Penguins(PENGU) til RUB
2.9892165
1 Pudgy Penguins(PENGU) til INR
3.15317592
1 Pudgy Penguins(PENGU) til IDR
Rp596.64976134
1 Pudgy Penguins(PENGU) til KRW
50.0684814
1 Pudgy Penguins(PENGU) til PHP
2.04018501
1 Pudgy Penguins(PENGU) til EGP
￡E.1.72407984
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BRL
R$0.19045068
1 Pudgy Penguins(PENGU) til CAD
C$0.04904463
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BDT
4.35817026
1 Pudgy Penguins(PENGU) til NGN
53.51091324
1 Pudgy Penguins(PENGU) til COP
$139.83984375
1 Pudgy Penguins(PENGU) til ZAR
R.0.62075466
1 Pudgy Penguins(PENGU) til UAH
1.47921468
1 Pudgy Penguins(PENGU) til TZS
T.Sh.88.61111676
1 Pudgy Penguins(PENGU) til VES
Bs5.835237
1 Pudgy Penguins(PENGU) til CLP
$34.188045
1 Pudgy Penguins(PENGU) til PKR
Rs10.16118816
1 Pudgy Penguins(PENGU) til KZT
19.38193659
1 Pudgy Penguins(PENGU) til THB
฿1.1384082
1 Pudgy Penguins(PENGU) til TWD
NT$1.08220377
1 Pudgy Penguins(PENGU) til AED
د.إ0.13138233
1 Pudgy Penguins(PENGU) til CHF
Fr0.02828121
1 Pudgy Penguins(PENGU) til HKD
HK$0.27815823
1 Pudgy Penguins(PENGU) til AMD
֏13.7002773
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MAD
.د.م0.32290698
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MXN
$0.65905959
1 Pudgy Penguins(PENGU) til SAR
ريال0.13424625
1 Pudgy Penguins(PENGU) til ETB
Br5.13966243
1 Pudgy Penguins(PENGU) til KES
KSh4.62451482
1 Pudgy Penguins(PENGU) til JOD
د.أ0.025381491
1 Pudgy Penguins(PENGU) til PLN
0.12959238
1 Pudgy Penguins(PENGU) til RON
лв0.15465168
1 Pudgy Penguins(PENGU) til SEK
kr0.33686859
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BGN
лв0.05942634
1 Pudgy Penguins(PENGU) til HUF
Ft11.89708167
1 Pudgy Penguins(PENGU) til CZK
0.74032332
1 Pudgy Penguins(PENGU) til KWD
د.ك0.010918695
1 Pudgy Penguins(PENGU) til ILS
0.11921067
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BOB
Bs0.24737109
1 Pudgy Penguins(PENGU) til AZN
0.0608583
1 Pudgy Penguins(PENGU) til TJS
SM0.33507864
1 Pudgy Penguins(PENGU) til GEL
0.0966573
1 Pudgy Penguins(PENGU) til AOA
Kz32.63329443
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BHD
.د.ب0.013496223
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BMD
$0.035799
1 Pudgy Penguins(PENGU) til DKK
kr0.22732365
1 Pudgy Penguins(PENGU) til HNL
L0.93829179
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MUR
1.62312666
1 Pudgy Penguins(PENGU) til NAD
$0.62111265
1 Pudgy Penguins(PENGU) til NOK
kr0.35584206
1 Pudgy Penguins(PENGU) til NZD
$0.0608583
1 Pudgy Penguins(PENGU) til PAB
B/.0.035799
1 Pudgy Penguins(PENGU) til PGK
K0.14963982
1 Pudgy Penguins(PENGU) til QAR
ر.ق0.12995037
1 Pudgy Penguins(PENGU) til RSD
дин.3.57130824
1 Pudgy Penguins(PENGU) til UZS
soʻm441.96264033
1 Pudgy Penguins(PENGU) til ALL
L2.95198554
1 Pudgy Penguins(PENGU) til ANG
ƒ0.06408021
1 Pudgy Penguins(PENGU) til AWG
ƒ0.0644382
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BBD
$0.071598
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BAM
KM0.05942634
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BIF
Fr106.860015
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BND
$0.04582272
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BSD
$0.035799
1 Pudgy Penguins(PENGU) til JMD
$5.74251759
1 Pudgy Penguins(PENGU) til KHR
143.77093194
1 Pudgy Penguins(PENGU) til KMF
Fr14.963982
1 Pudgy Penguins(PENGU) til LAK
778.23911487
1 Pudgy Penguins(PENGU) til LKR
Rs10.82848152
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MDL
L0.5906835
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MGA
Ar158.40234123
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MOP
P0.28674999
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MVR
0.5477247
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MWK
MK62.15100189
1 Pudgy Penguins(PENGU) til MZN
MT2.2875561
1 Pudgy Penguins(PENGU) til NPR
Rs5.04479508
1 Pudgy Penguins(PENGU) til PYG
255.676458
1 Pudgy Penguins(PENGU) til RWF
Fr51.872751
1 Pudgy Penguins(PENGU) til SBD
$0.2935518
1 Pudgy Penguins(PENGU) til SCR
0.51299967
1 Pudgy Penguins(PENGU) til SRD
$1.36358391
1 Pudgy Penguins(PENGU) til SVC
$0.31324125
1 Pudgy Penguins(PENGU) til SZL
L0.62111265
1 Pudgy Penguins(PENGU) til TMT
m0.1252965
1 Pudgy Penguins(PENGU) til TND
د.ت0.10417509
1 Pudgy Penguins(PENGU) til TTD
$0.24235923
1 Pudgy Penguins(PENGU) til UGX
Sh125.582892
1 Pudgy Penguins(PENGU) til XAF
Fr19.975842
1 Pudgy Penguins(PENGU) til XCD
$0.0966573
1 Pudgy Penguins(PENGU) til XOF
Fr19.975842
1 Pudgy Penguins(PENGU) til XPF
Fr3.615699
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BWP
P0.47684268
1 Pudgy Penguins(PENGU) til BZD
$0.07195599
1 Pudgy Penguins(PENGU) til CVE
$3.35723022
1 Pudgy Penguins(PENGU) til DJF
Fr6.336423
1 Pudgy Penguins(PENGU) til DOP
$2.22025398
1 Pudgy Penguins(PENGU) til DZD
د.ج4.63811844
1 Pudgy Penguins(PENGU) til FJD
$0.08054775
1 Pudgy Penguins(PENGU) til GNF
Fr311.272305
1 Pudgy Penguins(PENGU) til GTQ
Q0.27422034
1 Pudgy Penguins(PENGU) til GYD
$7.49237271
1 Pudgy Penguins(PENGU) til ISK
kr4.331679

For en mer dyptgående forståelse av Pudgy Penguins, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Pudgy Penguins nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pudgy Penguins

Hvor mye er Pudgy Penguins (PENGU) verdt i dag?
Live PENGU prisen i USD er 0.035799 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PENGU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PENGU til USD er $ 0.035799. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pudgy Penguins?
Markedsverdien for PENGU er $ 2.25B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PENGU?
Den sirkulerende forsyningen av PENGU er 62.86B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPENGU ?
PENGU oppnådde en ATH-pris på 0.05738 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PENGU?
PENGU så en ATL-pris på 0.003714633269373105 USD.
Hva er handelsvolumet til PENGU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PENGU er $ 12.03M USD.
Vil PENGU gå høyere i år?
PENGU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PENGU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:30:48 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

