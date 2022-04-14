MANTRA (OM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MANTRA (OM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MANTRA (OM) Informasjon MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Offisiell nettside: https://www.mantrachain.io Teknisk dokument: https://docs.mantrachain.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d Kjøp OM nå!

MANTRA (OM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MANTRA (OM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 223.43M $ 223.43M $ 223.43M Total forsyning: $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B Sirkulerende forsyning: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 353.61M $ 353.61M $ 353.61M All-time high: $ 9.241 $ 9.241 $ 9.241 All-Time Low: $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 Nåværende pris: $ 0.2085 $ 0.2085 $ 0.2085 Lær mer om MANTRA (OM) pris

MANTRA (OM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MANTRA (OM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMs tokenomics, kan du utforske OM tokenets livepris!

MANTRA (OM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OM nå!

OM prisforutsigelse Vil du vite hvor OM kan være på vei? Vår OM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OM tokenets prisforutsigelse nå!

