Hva er ChainX (PCX)

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ChainX (PCX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ChainX (PCX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PCX tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av ChainX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ChainX Hvor mye er ChainX (PCX) verdt i dag? Live PCX prisen i USD er 0.04392 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PCX-til-USD-pris? $ 0.04392 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PCX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ChainX? Markedsverdien for PCX er $ 549.24K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PCX? Den sirkulerende forsyningen av PCX er 12.51M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPCX ? PCX oppnådde en ATH-pris på 19.7293763557 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PCX? PCX så en ATL-pris på 0.025468986400567124 USD . Hva er handelsvolumet til PCX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PCX er $ 58.48K USD . Vil PCX gå høyere i år? PCX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PCX prisprognosen for en mer grundig analyse.

ChainX (PCX) Viktige bransjeoppdateringer

