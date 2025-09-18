Dagens Worldcoin livepris er 1.514 USD. Spor prisoppdateringer for WLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Worldcoin livepris er 1.514 USD. Spor prisoppdateringer for WLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Worldcoin Logo

Worldcoin Pris(WLD)

1 WLD til USD livepris:

$1.511
$1.511$1.511
-0.13%1D
USD
Worldcoin (WLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:43 (UTC+8)

Worldcoin (WLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.506
$ 1.506$ 1.506
24 timer lav
$ 1.618
$ 1.618$ 1.618
24 timer høy

$ 1.506
$ 1.506$ 1.506

$ 1.618
$ 1.618$ 1.618

$ 11.817127513504316
$ 11.817127513504316$ 11.817127513504316

$ 0.581715807558338
$ 0.581715807558338$ 0.581715807558338

0.00%

-0.13%

-5.73%

-5.73%

Worldcoin (WLD) sanntidsprisen er $ 1.514. I løpet av de siste 24 timene har WLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.506 og et toppnivå på $ 1.618, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WLD er $ 11.817127513504316, mens den rekordlave prisen er $ 0.581715807558338.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WLD endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -5.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Worldcoin (WLD) Markedsinformasjon

No.40

$ 3.10B
$ 3.10B$ 3.10B

$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M

$ 15.14B
$ 15.14B$ 15.14B

2.05B
2.05B 2.05B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.07%

ETH

Nåværende markedsverdi på Worldcoin er $ 3.10B, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.17M. Den sirkulerende forsyningen på WLD er 2.05B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.14B.

Worldcoin (WLD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Worldcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00197-0.13%
30 dager$ +0.563+59.20%
60 dager$ +0.315+26.27%
90 dager$ +0.681+81.75%
Worldcoin Prisendring i dag

I dag registrerte WLD en endring på $ -0.00197 (-0.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Worldcoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.563 (+59.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Worldcoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WLD en endring på $ +0.315 (+26.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Worldcoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.681+81.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Worldcoin (WLD)?

Sjekk ut Worldcoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Worldcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Worldcoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Worldcoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Worldcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Worldcoin (WLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Worldcoin (WLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Worldcoin.

Sjekk Worldcoinprisprognosen nå!

Worldcoin (WLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Worldcoin (WLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Worldcoin (WLD)

Leter du etter hvordan du kjøperWorldcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Worldcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WLD til lokale valutaer

1 Worldcoin(WLD) til VND
39,840.91
1 Worldcoin(WLD) til AUD
A$2.28614
1 Worldcoin(WLD) til GBP
1.12036
1 Worldcoin(WLD) til EUR
1.2869
1 Worldcoin(WLD) til USD
$1.514
1 Worldcoin(WLD) til MYR
RM6.3588
1 Worldcoin(WLD) til TRY
62.63418
1 Worldcoin(WLD) til JPY
¥222.558
1 Worldcoin(WLD) til ARS
ARS$2,233.02888
1 Worldcoin(WLD) til RUB
126.40386
1 Worldcoin(WLD) til INR
133.36826
1 Worldcoin(WLD) til IDR
Rp25,233.32324
1 Worldcoin(WLD) til KRW
2,114.51296
1 Worldcoin(WLD) til PHP
86.3737
1 Worldcoin(WLD) til EGP
￡E.72.91424
1 Worldcoin(WLD) til BRL
R$8.05448
1 Worldcoin(WLD) til CAD
C$2.07418
1 Worldcoin(WLD) til BDT
184.31436
1 Worldcoin(WLD) til NGN
2,263.06664
1 Worldcoin(WLD) til COP
$5,891.0497
1 Worldcoin(WLD) til ZAR
R.26.23762
1 Worldcoin(WLD) til UAH
62.55848
1 Worldcoin(WLD) til TZS
T.Sh.3,747.51336
1 Worldcoin(WLD) til VES
Bs246.782
1 Worldcoin(WLD) til CLP
$1,445.87
1 Worldcoin(WLD) til PKR
Rs429.73376
1 Worldcoin(WLD) til KZT
819.69474
1 Worldcoin(WLD) til THB
฿48.19062
1 Worldcoin(WLD) til TWD
NT$45.75308
1 Worldcoin(WLD) til AED
د.إ5.55638
1 Worldcoin(WLD) til CHF
Fr1.19606
1 Worldcoin(WLD) til HKD
HK$11.76378
1 Worldcoin(WLD) til AMD
֏579.4078
1 Worldcoin(WLD) til MAD
.د.م13.65628
1 Worldcoin(WLD) til MXN
$27.8576
1 Worldcoin(WLD) til SAR
ريال5.6775
1 Worldcoin(WLD) til ETB
Br217.36498
1 Worldcoin(WLD) til KES
KSh195.57852
1 Worldcoin(WLD) til JOD
د.أ1.073426
1 Worldcoin(WLD) til PLN
5.48068
1 Worldcoin(WLD) til RON
лв6.52534
1 Worldcoin(WLD) til SEK
kr14.2316
1 Worldcoin(WLD) til BGN
лв2.51324
1 Worldcoin(WLD) til HUF
Ft503.14762
1 Worldcoin(WLD) til CZK
31.2641
1 Worldcoin(WLD) til KWD
د.ك0.46177
1 Worldcoin(WLD) til ILS
5.04162
1 Worldcoin(WLD) til BOB
Bs10.46174
1 Worldcoin(WLD) til AZN
2.5738
1 Worldcoin(WLD) til TJS
SM14.17104
1 Worldcoin(WLD) til GEL
4.0878
1 Worldcoin(WLD) til AOA
Kz1,380.11698
1 Worldcoin(WLD) til BHD
.د.ب0.570778
1 Worldcoin(WLD) til BMD
$1.514
1 Worldcoin(WLD) til DKK
kr9.6139
1 Worldcoin(WLD) til HNL
L39.68194
1 Worldcoin(WLD) til MUR
68.64476
1 Worldcoin(WLD) til NAD
$26.2679
1 Worldcoin(WLD) til NOK
kr15.04916
1 Worldcoin(WLD) til NZD
$2.5738
1 Worldcoin(WLD) til PAB
B/.1.514
1 Worldcoin(WLD) til PGK
K6.32852
1 Worldcoin(WLD) til QAR
ر.ق5.49582
1 Worldcoin(WLD) til RSD
дин.150.9458
1 Worldcoin(WLD) til UZS
soʻm18,691.34438
1 Worldcoin(WLD) til ALL
L124.84444
1 Worldcoin(WLD) til ANG
ƒ2.71006
1 Worldcoin(WLD) til AWG
ƒ2.7252
1 Worldcoin(WLD) til BBD
$3.028
1 Worldcoin(WLD) til BAM
KM2.51324
1 Worldcoin(WLD) til BIF
Fr4,519.29
1 Worldcoin(WLD) til BND
$1.93792
1 Worldcoin(WLD) til BSD
$1.514
1 Worldcoin(WLD) til JMD
$242.86074
1 Worldcoin(WLD) til KHR
6,080.31484
1 Worldcoin(WLD) til KMF
Fr632.852
1 Worldcoin(WLD) til LAK
32,913.04282
1 Worldcoin(WLD) til LKR
Rs457.95472
1 Worldcoin(WLD) til MDL
L24.981
1 Worldcoin(WLD) til MGA
Ar6,699.10178
1 Worldcoin(WLD) til MOP
P12.12714
1 Worldcoin(WLD) til MVR
23.1642
1 Worldcoin(WLD) til MWK
MK2,628.47054
1 Worldcoin(WLD) til MZN
MT96.7446
1 Worldcoin(WLD) til NPR
Rs213.35288
1 Worldcoin(WLD) til PYG
10,812.988
1 Worldcoin(WLD) til RWF
Fr2,193.786
1 Worldcoin(WLD) til SBD
$12.4148
1 Worldcoin(WLD) til SCR
21.71076
1 Worldcoin(WLD) til SRD
$57.66826
1 Worldcoin(WLD) til SVC
$13.2475
1 Worldcoin(WLD) til SZL
L26.2679
1 Worldcoin(WLD) til TMT
m5.299
1 Worldcoin(WLD) til TND
د.ت4.40574
1 Worldcoin(WLD) til TTD
$10.24978
1 Worldcoin(WLD) til UGX
Sh5,311.112
1 Worldcoin(WLD) til XAF
Fr844.812
1 Worldcoin(WLD) til XCD
$4.0878
1 Worldcoin(WLD) til XOF
Fr844.812
1 Worldcoin(WLD) til XPF
Fr152.914
1 Worldcoin(WLD) til BWP
P20.16648
1 Worldcoin(WLD) til BZD
$3.04314
1 Worldcoin(WLD) til CVE
$141.98292
1 Worldcoin(WLD) til DJF
Fr269.492
1 Worldcoin(WLD) til DOP
$93.89828
1 Worldcoin(WLD) til DZD
د.ج196.15384
1 Worldcoin(WLD) til FJD
$3.4065
1 Worldcoin(WLD) til GNF
Fr13,164.23
1 Worldcoin(WLD) til GTQ
Q11.59724
1 Worldcoin(WLD) til GYD
$316.86506
1 Worldcoin(WLD) til ISK
kr183.194

Worldcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Worldcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Worldcoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Worldcoin

Hvor mye er Worldcoin (WLD) verdt i dag?
Live WLD prisen i USD er 1.514 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WLD til USD er $ 1.514. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Worldcoin?
Markedsverdien for WLD er $ 3.10B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WLD?
Den sirkulerende forsyningen av WLD er 2.05B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWLD ?
WLD oppnådde en ATH-pris på 11.817127513504316 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WLD?
WLD så en ATL-pris på 0.581715807558338 USD.
Hva er handelsvolumet til WLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WLD er $ 6.17M USD.
Vil WLD gå høyere i år?
WLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WLD-til-USD-kalkulator

Beløp

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 1.514 USD

Handle WLD

WLDUSDT
$1.511
$1.511$1.511
-0.13%

