Hva er Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Worldcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk WLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Worldcoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Worldcoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Worldcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Worldcoin (WLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Worldcoin (WLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Worldcoin.

Sjekk Worldcoinprisprognosen nå!

Worldcoin (WLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Worldcoin (WLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Worldcoin (WLD)

Leter du etter hvordan du kjøperWorldcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Worldcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WLD til lokale valutaer

Prøv konverting

Worldcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Worldcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Worldcoin Hvor mye er Worldcoin (WLD) verdt i dag? Live WLD prisen i USD er 1.514 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WLD-til-USD-pris? $ 1.514 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WLD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Worldcoin? Markedsverdien for WLD er $ 3.10B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WLD? Den sirkulerende forsyningen av WLD er 2.05B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWLD ? WLD oppnådde en ATH-pris på 11.817127513504316 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WLD? WLD så en ATL-pris på 0.581715807558338 USD . Hva er handelsvolumet til WLD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WLD er $ 6.17M USD . Vil WLD gå høyere i år? WLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WLD prisprognosen for en mer grundig analyse.

Worldcoin (WLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

