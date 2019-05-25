ChainX (PCX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ChainX (PCX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ChainX (PCX) Informasjon ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Offisiell nettside: https://chainx.org/ Teknisk dokument: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Blokkutforsker: https://scan.chainx.org/ Kjøp PCX nå!

ChainX (PCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChainX (PCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 449.07K $ 449.07K $ 449.07K Total forsyning: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Sirkulerende forsyning: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 754.11K $ 754.11K $ 754.11K All-time high: $ 18 $ 18 $ 18 All-Time Low: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 Nåværende pris: $ 0.03591 $ 0.03591 $ 0.03591 Lær mer om ChainX (PCX) pris

ChainX (PCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ChainX (PCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PCXs tokenomics, kan du utforske PCX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PCX Interessert i å legge til ChainX (PCX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PCX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PCX på MEXC nå!

ChainX (PCX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PCX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PCX nå!

PCX prisforutsigelse Vil du vite hvor PCX kan være på vei? Vår PCX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PCX tokenets prisforutsigelse nå!

