PoP Planet pris i dag

Sanntids PoP Planet (P) pris i dag er $ 0.01866, med en 2.50% endring de siste 24 timene. Nåværende P til USD konverteringssats er $ 0.01866 per P.

PoP Planet rangerer for tiden som #1602 etter markedsverdi på $ 2.61M, med en sirkulerende forsyning på 140.00M P. I løpet av de siste 24 timene P har den blitt handlet mellom $ 0.01856(laveste) og $ 0.01943 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.15013296267605908, mens tidenes laveste notering var $ 0.019063176864546796.

Kortsiktig har P beveget seg -2.26% i løpet av den siste timen og -18.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.06M.

PoP Planet (P) Markedsinformasjon

Rangering No.1602 Markedsverdi $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Volum (24 timer) $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Fullt utvannet markedsverdi $ 18.66M$ 18.66M $ 18.66M Opplagsforsyning 140.00M 140.00M 140.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 14.00% Offentlig blokkjede BSC

