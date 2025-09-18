Dagens CyberConnect livepris er 1.7757 USD. Spor prisoppdateringer for CYBER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CYBER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CyberConnect livepris er 1.7757 USD. Spor prisoppdateringer for CYBER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CYBER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CyberConnect (CYBER) Live prisdiagram
CyberConnect (CYBER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.7588
$ 1.7588$ 1.7588
24 timer lav
$ 1.8644
$ 1.8644$ 1.8644
24 timer høy

$ 1.7588
$ 1.7588$ 1.7588

$ 1.8644
$ 1.8644$ 1.8644

$ 15.990044214108426
$ 15.990044214108426$ 15.990044214108426

$ 0.8991445675485243
$ 0.8991445675485243$ 0.8991445675485243

-0.23%

+0.41%

-3.63%

-3.63%

CyberConnect (CYBER) sanntidsprisen er $ 1.7757. I løpet av de siste 24 timene har CYBER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.7588 og et toppnivå på $ 1.8644, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYBER er $ 15.990044214108426, mens den rekordlave prisen er $ 0.8991445675485243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYBER endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og -3.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CyberConnect (CYBER) Markedsinformasjon

No.395

$ 92.27M
$ 92.27M$ 92.27M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 177.57M
$ 177.57M$ 177.57M

51.96M
51.96M 51.96M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

51.96%

ETH

Nåværende markedsverdi på CyberConnect er $ 92.27M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.54M. Den sirkulerende forsyningen på CYBER er 51.96M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.57M.

CyberConnect (CYBER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CyberConnect for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.007255+0.41%
30 dager$ -0.5057-22.17%
60 dager$ -0.0111-0.63%
90 dager$ +0.5642+46.57%
CyberConnect Prisendring i dag

I dag registrerte CYBER en endring på $ +0.007255 (+0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CyberConnect 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.5057 (-22.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CyberConnect 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CYBER en endring på $ -0.0111 (-0.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CyberConnect 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.5642+46.57% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CyberConnect (CYBER)?

Sjekk ut CyberConnect Prishistorikk-siden nå.

Hva er CyberConnect (CYBER)

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

CyberConnect er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CyberConnect investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CYBER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CyberConnect på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CyberConnect kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CyberConnect Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CyberConnect (CYBER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CyberConnect (CYBER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CyberConnect.

Sjekk CyberConnectprisprognosen nå!

CyberConnect (CYBER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CyberConnect (CYBER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CYBER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CyberConnect (CYBER)

Leter du etter hvordan du kjøperCyberConnect? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CyberConnect på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CYBER til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av CyberConnect, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CyberConnect nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CyberConnect

Hvor mye er CyberConnect (CYBER) verdt i dag?
Live CYBER prisen i USD er 1.7757 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CYBER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CYBER til USD er $ 1.7757. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CyberConnect?
Markedsverdien for CYBER er $ 92.27M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CYBER?
Den sirkulerende forsyningen av CYBER er 51.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCYBER ?
CYBER oppnådde en ATH-pris på 15.990044214108426 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CYBER?
CYBER så en ATL-pris på 0.8991445675485243 USD.
Hva er handelsvolumet til CYBER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CYBER er $ 1.54M USD.
Vil CYBER gå høyere i år?
CYBER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CYBER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

