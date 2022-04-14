Octo Gaming (OTK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Octo Gaming (OTK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Octo Gaming (OTK) Informasjon Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Offisiell nettside: https://octo-gaming.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Blokkutforsker: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Kjøp OTK nå!

Octo Gaming (OTK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Octo Gaming (OTK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M All-time high: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 All-Time Low: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Nåværende pris: $ 0.002906 $ 0.002906 $ 0.002906 Lær mer om Octo Gaming (OTK) pris

Octo Gaming (OTK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Octo Gaming (OTK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OTK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OTK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OTKs tokenomics, kan du utforske OTK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OTK Interessert i å legge til Octo Gaming (OTK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OTK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OTK på MEXC nå!

Octo Gaming (OTK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OTK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OTK nå!

OTK prisforutsigelse Vil du vite hvor OTK kan være på vei? Vår OTK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OTK tokenets prisforutsigelse nå!

